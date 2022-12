Diverse linee Atm cambiano percorso da oggi

Sei linee Atm (bus e tram) a Milano saranno modificate a partire da lunedì 19 dicembre e fino a venerdì 23 dicembre. Lo comunica l'Azienda trasporti milanesi sul proprio sito. Le linee cambieranno percorso perché sono in programma lavori stradali e interventi alle alberature in via Rimembranze di Lambrate.

Linee 33, 39, Q39, 54, 75 e 924: cambiamenti al servizio

Le modifiche averranno dalle 9.30 di lunedì 19 fino alle 13 di venerdì 13 dicembre.

Tram 33

Fa capolinea a Lambrate M2, in piazza Bottini (con linea 19) anziché a Rimembranze di Lambrate.

Da lunedì 19 a giovedì 22 dicembre, solo dopo le 20.30.

Bus 39 e Q39

Deviano e non passano in via Viotti. Saltano le fermate via Viotti/via Bassini (direzione Pitteri), via Rimembranze di Lambrate/via Rodano (direzione Loreto).

Bus 54

Devia e fa capolinea a Lambrate M2, in piazza Bottini (con linea 81) anziché in via Viotti. Salta le fermate via Rimembranze di Lambrate/via Rodano (direzione Lambrate) e via Viotti/via Bassini (direzione Duomo).

Bus 75

Devia e non passa in via Viotti. Salta le fermate via Viotti/via Bassini (direzione Pitteri) e via Rimembranze di Lambrate/via Rodano (direzione Cascina Gobba)

Bus 924

Devia e fa capolinea a Lambrate M2, in piazza Bottini (con linea 93) anziché in via Viotti. Salta le fermate via Rimembranze di Lambrate/via Rodano (direzione Lambrate M2) e via Viotti/via Bassini (direzione Segrate).