Alcuni tram Atm cambiano temporaneamente percorso

Le linee 12 e 14 dei tram Atm subiranno delle modifiche per permettere alcuni interventi sugli alberi in via Cenisio. I tram, informa l'azienda, cambiano percorso e fermate in questi giorni.

Da lunedì 23 a giovedì 26 gennaio, dalle 10 alle 16.

Sabato 28 gennaio e 4 febbraio, dalle 8 alle 18.

Da lunedì 23 a giovedì 26 gennaio

Tram 12

I tram in direzione viale Molise non percorrono via Nono. Fanno la fermata Cenisio M5 all’altezza di via Messina. Passano in via Messina e in via Procaccini. In direzione Roserio il percorso non cambia.

Tram 14

I tram in entrambe le direzioni deviano e saltano le fermate tra piazzale Cimitero Monumentale/via Bramante e viale Certosa/viale Serra. Passano in via Procaccini e in corso Sempione.

Sabato 28 gennaio e 4 febbraio

Tram 12



Devia nelle due direzioni e salta le fermate comprese tra Cimitero Monumentale/via Bramante e via Mac Mahon/via degli Artieri. Passa in via Procaccini, corso Sempione, piazza Firenze, via Bartolini, via Masolino da Panicale, piazza Prealpi. Tra piazza Castelli e via Procaccini/via Nono (fermata linea N25) potete usare il bus B12, che ferma in via Mac Mahon, via Cenisio e via Procaccini.

Tram 14



Devia nelle due direzioni e salta le fermate comprese tra Cimitero Monumentale/via Bramante e piazza Firenze. Passa in via Procaccini e corso Sempione. Fa la fermata di piazza Firenze insieme al tram 1. Tra Cimitero Monumentale e piazza Diocleziano potete usare il bus B12, che passa in via Cenisio e via Procaccini.

Trovate il percorso e le fermate dei bus B12 qui.