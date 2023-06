Le modifiche agli orari della metro per il concerto dei Coldplay a San Siro

I Coldplay saranno in concerto per quattro giorni a San Siro. Milano si prepara ad accogliere l'acclamata band con alcune modiche al servizio della metropolitana. valide per i quattro giorni di spettacolo: 25, 26, 28 e 29 giugno. Atm ha pubblicato una guida con tutti i cambi orari.

La metro chiude più tardi

Le metropolitane M1 e M5 e il parcheggio di Lampugnano chiudono più tardi. Dopo il normale orario di chiusura, sulla M1 e sulla M5 viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico:

M1: treni in servizio solo da Lotto verso Sesto Fs (e non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1 circa

M5: treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza dai capolinea all’1 circa

Chiudono invece al solito orario:

le linee M2 e M3

le tratte M1 Rho < > Lotto, Sesto < > Bisceglie e Sesto > Rho

Il parcheggio di Lampugnano è aperto fino alle 2. Chiudono al solito orario gli altri parcheggi (orari).

Allo stadio in metropolitana - mappa della rete

Per raggiungere lo stadio scendete:

a San Siro Stadio sulla M5, oppure

a Lotto sulla M1

Se siete in auto, considerate i nostri parcheggi in corrispondenza con le stazioni della metropolitana. Mappa e tariffe a questa pagina.

Navette Lampugnano-stadio - mappa dei parcheggi

In occasione delle partite e dei concerti a San Siro, un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

A Milano potete pagare metropolitane, autobus, tram e filobus, con una carta di credito o un bancomat contactless:

senza commissioni, si paga solo la tariffa più conveniente

evitate code per fare il biglietto

il pagamento contactless vale solo sulle linee ATM

Il sistema calcola automaticamente la tariffa per il viaggio. E dal quarto viaggio, applica la tariffa giornaliera. Per saperne di più visitate questa pagina.

Cambiare tra M1, M5 e i bus notturni - mappa

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.

Se viaggiate su M1 scendete a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a:

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

Informazioni a questa pagina.

Stazioni accessibili

Sono accessibili e servite da ascensori tutte le stazioni utili per raggiungere lo stadio (San Siro Stadio, San Siro Ippodromo e Lotto).

Controllate il funzionamento di ascensori e montascale in tempo reale di tutte le stazioni della metropolitana da questa pagina.

Oppure potete chiamare il nostro numero 02 48 607 607. Digitate il tasto 1 per sapere se gli impianti sono in servizio. I nostri operatori danno la precedenza alle telefonate di passeggeri con disabilità.

Le stazioni chiuse poco prima della fine dell'evento

Su disposizione della Questura chiuderemo le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire della partita o del concerto. Uscendo dallo stadio, in alternativa usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

La stazione Lotto potrebbe essere affollata all’uscita del pubblico

Per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere chiuso il corridoio diretto per cambiare tra le linee M1 e M5. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Linee di superficie potenziate

In occasione di partite e concerti, sulle linee 16 e 90/91 viaggiano vetture aggiuntive rispetto al normale servizio.

Linee 16, 49, 64, 78, 80 e 98 modificate

Linea 16: prima dell’inizio della partita o del concerto, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

Linea 49: da due ore prima dell’inizio dell'evento, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine dell'evento per un’ora circa, stessa modifica in direzione piazza Tirana; in direzione Lotto M1 M5 i bus deviano tra le fermate di via Novara/via Sant'Elena e piazza Axum/Stadio Meazza.

Linee 64 e 80: dalla fine dell'evento per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa): dalla fine dell'evento, per un’ora circa, modifica il percorso in direzione Bisceglie tra via Diomede/Sant’Elia e via Patroclo, mentre, in direzione G. Govone, tra via San Giusto e via Pinerolo.

Linea 98: dalla fine dell'evento per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.

In occasione di partite e concerti, ci sono assistenti alla clientela nelle stazioni di Lotto M1 e San Siro Stadio M5 per dare informazioni sugli orari, le soluzioni di viaggio e i biglietti che servono.