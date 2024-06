Cantieri per la M4, i mezzi Atm modificati: tutti i cambiamenti

Largo agli operai. Le linee 50, 64 e 68 di Atm cambiano servizio per permettere alcuni cantieri stradali in via Lorenteggio, via California e via Foppa, necessari per completare i lavori in vista dell'apertura completa della metro 4, la blu.

Queste tutte le modifiche:

Bus 50 - da lunedì 10 giugno

Verso Cairoli M1: dopo la fermata di largo Fatima, i bus saltano la fermata via dei Giacinti/via dei Gigli. Fermano in via Lorenteggio/Primaticcio e via Lorenteggio/via Primule. Poi saltano le fermate tra piazza Frattini e piazza Vesuvio, da dove tornano al normale percorso fino al capolinea. In piazza Frattini, i bus fermano alla stessa fermata della linea 98, all’inizio di via D’Alviano. Dà lì passano in via Soderini, piazzale Tripoli, via Sardegna, via Luchino del Maino, via Costanza, via Boni e via Egadi.

Verso Lorenteggio: i bus saltano le fermate in via dei Giacinti. In alternativa, usate le fermate di Lorenteggio/Primaticcio e largo Fatima.

Bus 64 - da lunedì 10 giugno

In entrambe le direzioni, i bus deviano e saltano le fermate in via dei Giacinti. Passano da via Lorenteggio. In alternativa alla fermata via dei Giacinti/via dei Giaggioli, usate quella di largo Fatima. In alternativa alla fermata via dei Giacinti/via dei Gigli, usate queste fermate: largo Brasilia (se siete sul bus 64 verso Bonola) e Primaticcio/Soderini (se siete sul bus 64 verso Lorenteggio)

Bus 68 - continua l'attuale deviazione

Solo in direzione via Bergognone , i bus deviano e saltano le fermate piazzale Aquileia, piazza Vesuvio, via Foppa/via California e piazza del Rosario (in via California). Passano e fermano in via Biffi, viale San Michele del Carso, piazzale Aquileia, viale Coni Zugna, via Solari.