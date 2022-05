Lavori sui binari: treni cancellati e modifiche alla circolazione

Lavori in corso. Da lunedì 23 maggio a sabato 11 giugno i treni della linea S5 Varese-Milano-Treviglio subiscono modifiche e cancellazioni per l'apertura di alcuni cantieri. Gli operai - ha fatto sapere in una nota Rfi, rete ferroviaria italiana - effettueranno "lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Pioltello e Cassano d’Adda".

Le modifiche riguarderanno quattro treni della mattina effettuati proprio sulla S5. Questo nel dettaglio il piano di Rfi: