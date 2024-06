Lavori per la nuova fermata: tutte le modifiche alla linea S9 (per due mesi)

Lavori in corso. Domenica 23 giugno iniziano i cantieri per la realizzazione della nuova fermata di "Milano Porta Romana". Per permettere gli interventi, che saranno curati da Rfi, Trenord sarà costretta a modificare la circolazione della linea S9 del Passante, la Albairate-Milano-Saronno fino al prossimo 25 agosto, giorno in cui dovrebbero essere terminati i lavori.

"I treni viaggeranno regolarmente tra Saronno e Milano Lambrate e tra Albairate e Milano San Cristoforo", mentre "non saranno effettuati tra Milano Lambrate e Milano San Cristoforo", si legge nell'avviso pubblicato sul sito dell'azienda di piazzale Cadorna. "Tra Albairate e Milano San Cristoforo i treni viaggeranno con frequenza ogni 30’/ 60’, a seconda della fascia oraria, nei giorni feriali escluso il sabato e con frequenza oraria nei giorni di sabato e festivi", prosegue la nota.

"Da Milano San Cristoforo i viaggiatori potranno raggiungere Milano Porta Genova con i treni della linea Milano-Mortara-Alessandria. Le stazioni di Milano Porta Genova e Milano Lambrate sono collegate dal servizio metropolitano, linea verde M2, utilizzabile con titoli di viaggio integrati Stibm".