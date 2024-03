Le modifiche ai mezzi di Atm per sabato e domenica

Lavori in corso. Sabato 2 e domenica 3 marzo Atm sarà costretta a modificare il percorso di tre linee di tram per permettere - si legge in una nota dell'azienda - interventi alle alberature in via Filzi.

Le modifiche, ha segnalato la società che si occupa del trasporto pubblico sotto la Madonnina, riguarderanno le linee attorno alla stazione Centrale.

Queste le modifiche:

Tram 5

Tra viale Tunisia e piazzale Principessa Clotilde/viale Monte Santo, non ferma in via Settembrini, via Vitruvio, Centrale, via Filzi e via Galilei. Passa e ferma in via Lazzaretto, viale Vittorio Veneto, Repubblica, viale Monte Santo. Tra Repubblica e Centrale usare M3.

Tram 9

Nelle due direzioni devia tra viale Vittorio Veneto e piazza 4 Novembre. Non ferma a Repubblica, viale Monte Santo, piazza San Gioachimo e via Filzi. Passa e ferma in via Lazzaretto, via Settembrini, via Vitruvio e piazza Duca d’Aosta.

Tram 10

Nelle due direzioni devia tra viale Monte Santo e piazza 4 Novembre. Non ferma in piazza San Gioachimo e via Filzi. Passa e ferma in Repubblica, viale Vittorio Veneto, via Lazzaretto, via Settembrini, via Vitruvio, piazza Duca d’Aosta.