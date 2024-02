Le modifiche ai mezzi Atm a Milano per sabato e domenica

Lavori sugli alberi e sui binari. Sabato 24 e domenica 25 febbraio, tre linee Atm cambiano servizio dalle 8 alle 18. Le modifiche - ha fatto sapere la società di Foro Bonaparte - sono necessarie perché "sono in programma interventi alle alberature in via Filzi e di rinnovo binari in piazza 4 Novembre", attorno alla stazione Centrale.

Ecco nel dettaglio quali fermate non saranno servite dai tram:

Tram 5

Tra viale Tunisia e piazzale Principessa Clotilde, viale Monte Santo, i tram non fermano in via Settembrini, via Vitruvio, Centrale, via Filzi e via Galilei. Passano e fermano in via Lazzaretto, viale Vittorio Veneto, Repubblica, viale Monte Santo. Tra Repubblica e Centrale usare i bus B9 o M3.

Tram 9

I tram sono sostituiti dai bus B9 tra Repubblica e Centrale.

Fanno servizio come al solito tra Porta Genova e la fermata viale Monte Santo. Da qui deviano passando da viale Monte Grappa, Garibaldi, via Farini, Ferrari, il capolinea. Per cambiare tra bus e tram scendere in viale Monte Santo Galilei. In alternativa è possibile usare la M3.

Tram 10

I tram fanno servizio come al solito tra piazza 24 Maggio e viale Monte Santo. Da qui deviano passando da Repubblica, viale Vittorio Veneto, via Lazzaretto, via Settembrini, via Martiri Oscuri dove fanno capolinea insieme al tram 1. Tra Repubblica e Centrale usare i bus B9 o M3.