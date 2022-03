Lavori al sottopasso di viale Monza: tutti i treni modificati e cancellati

Lavori in corso e treni modificati. Nei fine settimane 2,3 aprile e 9,10 aprile Rfi, rete ferroviaria italiana, sarà costretta a rivedere la programmazione di numerose linee per il cantiere - si legge in una nota - "relativo a lavori al sottovia di Viale Monza".

Sono interessati da modifiche e cancellazioni "i treni regionali e a lunga percorrenza" delle linee "Bologna Centrale-Chiasso/Zurigo, Genova Piazza Principe-Chiasso/Zurigo, Roma Termini-Milano Centrale, Lecce-Milano Centrale – Ventimiglia-Milano Centrale – Livorno-Milano Centrale, Milano Centrale-Napoli Centrale, Milano Centrale-Venezia. Milano-Piacenza via Lodi, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano. Brescia-Treviglio-Milano e Milano-Piacenza via Stradella", che passano tutte dal "nodo di Milano".

Ecco nel dettaglio tutti i cambiamenti:

Linee Milano-Piacenza via Lodi, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Brescia-Treviglio-Milano, Milano-Piacenza via Stradella.

Il giorno 1 aprile:

Il treno R 10886 da Piacenza a Milano G.Pirelli è cancellato da Milano Lambrate a Milano G.Pirelli e sostituito con bus.

La notte 1-2 aprile:

Il treno R10889 da Milano G.Pirelli a Piacenza è cancellato da Milano G.Pirelli a Milano Lambrate e sostituito con bus con partenza anticipata alle 22:45.

I giorni 2 e 3 aprile:

I treni delle relazioni Milano G.Pirelli - Piacenza via Stradella (e viceversa) e Milano G.Pirelli - Piacenza via Lodi (e viceversa) sono cancellati e sostituiti con bus tra le stazioni di Milano G.Pirelli e Milano Lambrate. I treni della relazione Milano G.Pirelli - Brescia (e viceversa) sono cancellati tra le stazioni di Milano G.Pirelli e Milano P.Garibaidi. Istituito servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Milano Pirelli e Milano Lambrate. Il treno RE 2855 da Colico a Milano Rogoredo è cancellato e sostituito da nuovo numero treno 33079 da Colico a Milano G.Pirelli e con bus da Milano G.Pirelli a Milano Rogoredo.

"I bus - ha fatto sapere Rfi - effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni eccetto a Milano Lambrate, Piazza Monte Titano. L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici".

Linee Bologna-Chiasso Zurigo, Genova-Chiasso-Zurigo

Sabato 2 e domenica 3 aprile 2022 i seguenti treni subiscono variazioni:

Treno Ec326 Bologna-Chiasso i giorni 2 e 3 aprile modifica i seguenti orari: Monza 20.18/20. Inviariati i restanti orari. Treno Ec307 Zuigo/Bologna i giorni 2 e 3 aprile modifica i seguenti orari: Milano Lambrate 12.29/21, Milano Rogoredo 12.37/39. Inviariati i restanti orari. Treno Ec310 Genova-Chiasso i giorni 2 e 3 aprile modifica i seguenti orari: Pavia 17.18/20, Monza 18.18/20, Como San Giovanni 18.50/53. Inviariati i restanti orari. Treno Ec 327 Zurigo-Genova i giorni 2 e 3 aprile modifica i seguenti orari: Milano Lambrate 14.37/39, Milano Rogoredo 14.47/49, Pavia 15.04/06, Tortona 15.29/31. Inviariati i restanti orari.

Linee Roma-Milano, Lecce-Milano, Ventimiglia-Milano, Milano-Livorno, Milano-Napoli, Milano-Venezia

Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 i seguenti treni subiscono variazioni: