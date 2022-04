Lavori di manutenzione: i treni che cambiano percorso

Lavori in corso. Dalle ore 23:50 di venerdì 22 alle 4:10 di martedì 26 aprile 2022 le linee Milano-Codogno-Cremona-Mantova e Cremona-Piadena-Mantova saranno interessate - ha fatto sapere Trenitalia - "da lavori di manutenzione ad alcuni ponticelli e ad altre opere civili".

Per consentire l'apertura dei cantieri, la circolazione dei treni sarà sospesa fra le stazioni di Cremona e Piadena, con inevitabili cambi per i treni regionali.

Questo il piano di Rfi:

I treni Regio Express della relazione Milano-Codogno-Mantova e viceversa sono parzialmente cancellati tra Cremona e Piadena.

Tra Cremona e Piadena è previsto un serrvizio di autobus.

Tra le stazioni di Piadena e Mantova i treni Re modificano la numerazione e gli orari.

I treni regionali della relazione Cremona-Piadena-Mantova e viceversa sono cancellati ed è previsto un servizio di autobus.

Il treno R10001 Cremona-Mantova è cancellato da Cremona a Piadena ed è sostituito con bus.

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti le stazioni, eccetto a Ospitaletto Mantovano: incrocio S.S 10/via Mazzini; S.Michele in Bosco: incrocio S.S 10/via Stazione; Bozzolo: presso passaggio a livello, via Valzania; Villetta Malagnino: incrocio via S.Ambrogio/via Stazione.