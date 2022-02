In Duomo nascerà un nuovo hotel extralusso: Mondadori trasloca da via Dogana

Accordo fatto. È stata firmata mercoledì mattina la convenzione tra il comune di Milano e Mondadori per gli spazi che accoglieranno una nuova libreria nel palazzo di via Dogana, sul lato sud di piazza Duomo. Così è stato dato formalmente il via al trasloco della storica libreria dai locali attualmente occupati in via Dogana 2 nel corpo centrale dell’edificio a quelli dello stesso palazzo all’angolo con via Mazzini. A cascata, il trasferimento apre la strada alla riqualificazione del corpo centrale, destinato ad ospitare un albergo vista Cattedralle con servizi e negozi connessi, in parallelo al progetto di ampliamento del Museo del Novecento.

Il contratto, stilato secondo le linee di indirizzo dettate dalla giunta comunale nel luglio scorso proprio in funzione della annessione del “secondo Arengario” all’attuale museo - fa sapere l'amministrazione comunale -, riguarda circa 1.700 metri quadri disposti fra piano terra, interrato e primo fra piazza Duomo e via Mazzini. Per restarvi 12 anni Mondadori verserà al comune 7 milioni e 368mila euro. La convenzione vale complessivamente 11 milioni e 356mila euro, ma da questa cifra vengono scomputate le opere di riqualificazione che Mondadori realizzerà in base a un progetto approvato dalla Sovrintendenza e che rimetteranno in luce linee ed elementi architettonici del Liberty milanese: sono stimate al momento in 2 milioni e 833mila euro. Sempre a scomputo, una ulteriore cifra di 1.040.000 euro, un ammortamento residuo del contratto della libreria in via Dogana 2 dal 2015 ad oggi.

I lavori di restauro, per i quali si attende a breve l’approvazione delle Sovrintendenza, è previsto si completino entro il prossimo 30 settembre, data indicata per il trasloco della libreria. Il 25 febbraio prossimo invece si chiuderà il bando con cui il Comune sta raccogliendo manifestazioni di interesse per riqualificare i 7.260 metri quadri del corpo centrale del palazzo di via Dogana con destinazione alberghiera.