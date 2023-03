Apre la "nuova" Mondadori in piazza Duomo a Milano

Trasloco ultimato. Apre giovedì 23 marzo la nuova libreria Mondadori di piazza Duomo, a Milano. Lo annuncia la stessa Mondadori, spiegando che il nuovo punto vendita si pone come nuovo polo culturale e di incontro unico nel suo genere, in un luogo iconico della città.

Luogo in cui in realtà Mondadori è presente da anni. Nei mesi scorsi, però, la libreria è stata costretta a lasciare la storica sede all'angolo con via Marconi, nello stesso palazzo, per liberare gli spazi in vista dell'arrivo di negozi e di un nuovo hotel cinque stelle vista Cattedrale. Da qui la decisione di spostarsi all'altro angolo, verso via Mazzini.

Si tratta, spiega il gruppo di Segrate, di una combinazione perfetta che unisce innovazione e tradizione, con un concept altamente distintivo. La libreria Mondadori Duomo sarà dedicata al mondo del libro: 100mila i volumi disponibili sui tre piani della libreria e 30mila titoli, 8mila storie per conquistare bambini e ragazzi, 5mila proposte di manga e comics, oltre a campane digitali, aree tematiche ed esperienziali e una grande arena centrale.

Ospitata negli spazi neorinascimentali del Palazzo dei Portici Meridionali, la nuova libreria è in dialogo costante con la piazza simbolo dei milanesi, la cui architettura invita a sperimentare e a lasciarsi trasportare, stupire e conquistare: "La nuova Mondadori Duomo sarà una libreria a tutti gli effetti, dove vivere il mondo del libro a tutto tondo - spiega Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail -. Rappresenta un progetto unico per il nostro network, in una piazza altamente iconica. Oltre al libro, focus dell’offerta, troveranno spazio tanti altri prodotti e servizi affini al mondo della cultura: dalla musica alla scrittura, dal gioco agli eventi. In definitiva, vuole essere un luogo di incontro e di diffusione di idee, un polo culturale ed esperienziale a servizio di tutta la città e di tutti coloro che vorranno sperimentarlo".