Il borgo medievale che verrà restituito a Milano dopo la ristrutturazione

Nel medioevo era un microcosmo con al centro la Cascina Monluè, oggi è un luogo in stato di abbandono. Ma domani tornerà a essere uno spazio restituito alla città. Nella mattinata di giovedì 22 settembre è stata annunciata la ristrutturazione dell'antica cascina, che risale al 1200 e che una volta terminati i lavori diventerà la casa di milanesi bisognosi e disabili, oltre che un centro per dare opportunità di lavoro e che ospiterà un ristorante.

'La corte del bene comune', questo il nome del progetto di ristrutturazione, del costo di 5,7 milioni di euro, viene promosso da Impresa Sociale Cascina Monluè e vede coinvolte sette cooperative. A firmare il piano lo studio di architettura PrincipioAttivo Architecture Group. La Cascina Monliè, dove il cantiere sarà aperto per 30 mesi, verrò data in concessione dal Comune per 50 anni.

Le opere partiranno dall'edificio principale, dove verrà preservato un affresco settecentesco, e si estenderanno ad altri edifici dell'antico borgo. "Abbiamo il tema dell'accesso alla casa sempre più difficile e complicato, abbiamo il tema delle persone con disabilità che hanno un difficile accesso ad un percorso di vita - ha commentato l'assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolé -. Abbiamo la questione degli anziani che sono sempre di più ma sono sempre più soli (...) Non possiamo perdere neanche un'occasione di fronte a progetti di rigenerazione urbana per dare una parziale risposta a questi problemi sociali".

"È importante che si pensi a questa Cascina non solo come punto di riferimento in grado di accogliere i bisognosi del territorio e dei cittadini di Milano ma anche come modello imprenditoriale innovativo che integra un'anima sociale e culturale ad una di impresa", le parole di Giovanni Carrara, presidente dell'impresa Sociale Cascina Monluè: ". "Un altro luogo storico di Milano, in questo caso nel Municipio 4, sarà restituito alla città e ai suoi abitanti, nell'ottica di una rigenerazione di tutti i quartieri. - ha spiegato l'assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi -. Una cascina recuperata in chiave sociale con un mix di funzioni può costruire una sorta di polo della città di prossimità perché è anche un luogo di valore storico, artistico e paesaggistico, quindi può rappresentare un nucleo importante anche per la rigenerazione dei contesti intorno".