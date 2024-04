I parcheggi sotterranei per bici e scooter a Milano

"Ad oggi lo sharing rappresenta il 4% della mobilità a Milano" ed è difficile immaginarne uno "sviluppo ulteriore". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, tracciando "un quadro fatto di prospettive ma anche di difficoltà" nella diretta Instagram 'Cose in Comune' dedicata alla mobilità in sharing, che - ha evidenziato - "non è un servizio pubblico, ma sono attività commerciali autorizzate dal pubblico".

Si tratta però di "un servizio che ormai ha una sua storia a Milano e che è ritenuto essenziale da molti cittadini". Tra auto, motorini, biciclette e monopattini "abbiamo circa 20.500 veicoli (3.430 vetture di car sharing, 5.430 biciclette con servizio a stallo, 8.000 biciclette free floating, 1.700 scooter elettrici e 2.000 monopattini)", pari a "146 mezzi ogni 10.000 abitanti. Non è un numero per niente basso a livello europeo", ha detto Sala, evidenziando che anche il 4%, ovvero la percentuale dello sharing sulla mobilità milanese, "non è molto, ma è una quota superiore alla maggior parte delle città europee. Dieci anni fa era il 2%, quindi va a crescere. Il problema è che gli operatori devono far quadrare i conti e quindi non è semplicissimo uno sviluppo ulteriore".

Dai dati emerge infatti che i mezzi in sharing non vengono utilizzati molto: "Il car sharing - ha riferito Sala - è quello che più sconta i danni derivanti dalla pandemia: a oggi conta 9.320 noleggi giornalieri, il singolo veicolo viene utilizzato per circa 112 minuti al giorno, comprese soste al giorno, per una media di 2,57 noleggi al giorno". Per quanto riguarda il bike sharing, "sebbene sia in netta ripresa e stia tornando a livelli pre-pandemia, bisogna dire che ogni bicicletta viene utilizzata per 1,02 noleggi al giorno e per soli 11 minuti. Per lo scooter sharing 14 minuti di utilizzo al giorno con 2,59 noleggi per mezzo e con una distanza media percorsa di cinque chilometri. I monopattini in sharing, infine, contano 9.053 noleggi medi giornalieri con una durata media di noleggio di 16 minuti".

I parcheggi sotterranei per bici e scooter

Per quanto riguarda il sharing "è assolutamente utile creare parcheggi sotterranei per le biciclette e per gli scooter", ha detto il sindaco parlando della questione del parcheggio dei mezzi "che rimane un problema fondamentale, stiamo cercando di fare gare che prevedano che i fornitori di servizio si dotino di aree di sosta ad hoc indicate dal Comune, senza stalli fissi ma di propria gestione".

Dal 2020 i mezzi di micromobilità elettrica sono stati "proposti a Milano come lo si è fatto in gran parte delle città del mondo", però "siamo consapevoli che sono visti dalla popolazione in maniera non così positiva per l'utilizzo che ne fanno i fruitori del servizio. A noi sta bilanciare rischi di questo servizio e il fatto che sono mezzi ecologici".

Ora, anche alla luce delle novità introdotte dal Codice della Strada "siamo a un bivio e dobbiamo decidere cosa fare sui monopattini. Siamo un po' prudenti ma crediamo che possa continuare a essere un mezzo utile per la città", ha spiegato il sindaco. L'amministrazione comunale ha le idee molto più chiare su bici e auto in sharing, servizi che - ha detto Sala - "dobbiamo assolutamente difendere e sostenere". Per quanto riguarda le auto, c'è un'interlocuzione tra Palazzo Marino e Assosharing, che propone - ha riferito il sindaco - di eliminare il pagamento dovuto all'amministrazione comunale di 150 euro al mese per veicolo, in cambio di un impegno a potenziare il servizio ed estenderlo fuori città.

"Ci stiamo riflettendo", perché "la questione dei 150 euro non è vitale e abbiamo molte richieste dai Comuni limitrofi". E dal momento che "ritengo che il car sharing sia qualcosa di vitale per le città complesse", Sala ha ipotizzato che "in futuro siano le case automobilistiche a fornire questo servizio". Per quanto riguarda lo sharing di biciclette, il Comune sta "lavorando" sull'estensione del servizio BikeMi. "Stiamo lavorando. Lo studio ci porta a pensare che si potrebbe estendere fino alle 2 di notte. È in programma anche l'implementazione di bici a pedalata assistita", ha detto Sala.