Arrivano altri 750 monopattini elettrici in sharing a Milano

Struttura verde, manubrio nero, Gps integrato. Sono i mezzi della società Bolt, i nuovi 750 monopattini elettrici che hanno fatto il loro esordio mercoledì a Milano.

Si tratta dell’ottavo operatore autorizzato dal Comune a svolgere questo servizio pubblico. Con i nuovi arrivi il parco complessivo di monopattini free floating attivato a Milano raggiunge quota 6mila. "I mezzi di Bolt serviranno l’area interna alla cerchia filoviaria della 90/91 ed alcune zone esterne alla circonvallazione, fra le quali Città Studi, Lambrate, Argonne, Corvetto, Scalo Romana, Bovisa e Zara Testi", si legge in una nota di palazzo Marino.

La società, già attiva a Torino, Reggio Emilia, Imperia e Modena, si aggiunge a Bit, Helbiz, Bird, Dott, Lime, Voi e Tier, gli altri operatori attivi che hanno risposto all’avviso pubblico promosso dal comune nel 2019 per la sperimentazione della "circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, a cui associare il logo del comune, prevedendo un massimo di 6mila monopattini ammessi alla circolazione con un limite di 750 mezzi a operatore". Con l’ingresso dell’ottavo operatore si esaurisce quindi il numero di dispositivi autorizzabili per la sperimentazione della mobilità elettrica in sharing a Milano.

È stato lo stesso comune a ricordare le regole da rispettare: "Velocità massima pari a 20 km/h, che si riduce a 6 km/h nelle aree pedonali, nella cerchia dei Navigli è consentito il prelievo e rilascio dei mezzi esclusivamente nelle aree destinate al parcheggio di bici e moto, nella restante parte del territorio anche a lato strada, dove non sia espressamente vietato".