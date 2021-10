Monopattino elettrico: arrivano regole più severe. Tutte le novità

Monopattino elettrico, regole più severe per chi li guida. Con l’approvazione alla Camera, in prima lettura, del decreto legge Infrastrutture che modifica alcuni articoli del Codice della strada, arrivano regole più severe per chi si sposta a bordo dei monopattini elettrici si legge su La legge per tutti.

Il decreto prevede per i monopattini, innanzitutto, una riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h. Chi, invece, non vuole rinunciare all’ebbrezza di sfrecciare in città con un mezzo truccato per andare più veloce, sappia che rischia la confisca del mezzo. Ci sarà l’obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità. In queste situazioni, sarà obbligatorio anche guidare il monopattino con le luci accese. Il mezzo, inoltre, dovrà essere dotato di frecce e della luce posteriore di stop. Salta, invece, l’estensione dell’obbligo del casco, che dovrà essere indossato solo da chi ha meno di 14 anni. Così come non verrà imposta l’assicurazione sulla responsabilità civile, una specie di Rc auto per i monopattini. La polizza dovrà essere sottoscritta solo per i mezzi in sharing. Basta con le file di monopattini lasciati sui marciapiedi: saranno previste delle aree speciali di sosta, come oggi succede per bici e moto, il che vuol dire che chi parcheggerà il monopattino dove non deve si troverà una multa per divieto di sosta sul manubrio.

Le altre certezze che riguardano i monopattini sono il divieto di portare dei passeggeri e di installare dei sedili (occorrerà guidarli in piedi, insomma) e la potenza massima non superiore a 0,5 kW. I mezzi dovranno avere un segnalatore acustico ed un regolatore della velocità. Non sarà consentito circolare con i monopattini sulle strade che prevedono un limite di velocità superiore ai 50 km/h: in pratica, ci si potrà muovere soltanto in città. Non si potrà transitare sui marciapiedi ma solo sulla strada, sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali.

Alcune novità sono, invece, in attesa di qualche chiarimento, in particolare l’obbligo di avere il doppio freno (anteriore e posteriore) e la luce di stop. Occorrerà precisare – non è stato ancora fatto – se tali vincoli comportano l’adattamento dei mezzi già in circolazione oppure se riguarderanno i modelli che ancora devono uscire dalla fabbrica.