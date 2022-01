A Milano arrivano 750 nuovi monopattini elettrici in sharing

Tier sbarca a Milano. La società tedesca, principale fornitore europeo di veicoli di micromobilità in sharing, da oggi infatti porta sotto la Madonnina i suoi monopattini elettrici. Il lancio - si legge in un comunicato dell'azienda - sarà con una flotta di 750 mezzi. Le tavolette elettriche in sharing, a flusso libero, sono dotate di "luci di direzione, ruota da 12 pollici e sospensioni anteriori per una guida più stabile".

L'obiettivo - proseguono da Tier - è "migliorare i livelli di inquinamento delle principali città del Paese e offrire una soluzione innovativa e sicura". Il monopattino Tier "è caratterizzato anche da tre freni e un manubrio antiscivolo" e in più - sottolineano dalla società - le "batterie sono intercambiabili e sostituibili direttamente in strada", una caratteristica che "incide significativamente sulla riduzione dell’impatto ambientale delle operazioni".

“Siamo felici di poter portare il servizio di Tier Mobility a Milano che come Parigi, Londra e Berlino, avrà a disposizione uno dei servizi di micromobilità più all’avanguardia di Europa - ha esultato Saverio Galardi, general manager per l'Italia -. Con l’arrivo di Tier, MIlano potrà godere di un servizio di mobilità in sharing sicuro e innovativo. Questo è il risultato ottenuto dalla collaborazione tra il team di Wind e di Tier mobility”.