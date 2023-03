Le nuove regole di Helbiz per i monopattini: multe per i parcheggi selvaggi

Multe e penali per chi non rispetta le regole e alimenta il parcheggio selvaggio dei monopattini. A deciderlo è la società Helbiz, che a Milano ha una nutrita flotta di mezzi in sharing.

Multe e penali per chi viola le regole

Con l'obiettivo di promuovere un uso più responsabile e funzionale dei monopattini elettrici, ma anche di tutelare cittadini e decoro urbano, l'azienda adotta un nuovo sistema di sanzioni per gli utenti indisciplinati. Questi ultimi, infatti, si vedranno addebitare "tutti i costi relativi a multe, rimozioni dei veicoli non parcheggiati correttamente ed eventuali comportamenti non virtuosi da parte degli utenti", come specifica Helbiz in una nota. Nell’eventualità di una reiterazione del comportamento scorretto, inoltre, la società addebiterà all’utente una specifica penale che - in caso di parcheggio su marciapiede - potrà arrivare fino a 30 euro, in aggiunta ai costi di rimozione che si aggirano intorno ai 100 euro. I più recidivi, poi, verranno bloccati, non potendo più usufruire del servizio.

Insieme al Comune, Helbiz ha individuato e segnalato all’interno della propria mappa tutti i punti della città adibiti a parcheggio in corrispondenza dei quali sarà suggerito all’utente di terminare il noleggio. I parcheggi sono stati individuati in prossimità di stazioni della metropolitana, fermate degli autobus e dei principali snodi per la mobilità all’interno della città di Milano e su tutta l’area operativa del servizio, che copre il centro cittadino fino alla circonvallazione esterna.

La sosta nei parcheggi è facoltativa, anche se fortemente consigliata. Fanno eccezione i posteggi nel centro storico, dove la sosta è consentita esclusivamente presso gli stalli predisposti visualizzabili dall’app. Il controllo dei parcheggi, spiega Helbiz, avviene grazie un sistema tecnologico brevettato che combina l’ intelligenza artificiale all’intervento di un operatore che da remoto provvede a verificare che il noleggio sia terminato correttamente. Per identificare più facilmente l'identità utenti, inoltre, la nuova app della società permetterà l'accesso attraverso Spid.

“Helbiz - afferma il country manager Luca Santambrogio- è un’azienda che pone grande attenzione alla sostenibilità e al decoro urbano e crede fortemente nell’importanza della micro-mobilità come strumento per migliorare la vivibilità cittadina. Il sistema di sanzioni che adotteremo è mirato a tutelare sempre meglio la città, i suoi cittadini e i turisti che la vivono quotidianamente, scoraggiando l’adozione di comportamenti scorretti. Crediamo che l’adozione abituale di comportamenti virtuosi dipenda sia da interventi tecnologici che da un sistema di misure disciplinari in grado di sensibilizzare concretamente gli utenti affinché si possa migliorare di giorno in giorno la convivenza tra la sharing mobility e gli altri interlocutori delle nostre strade cittadine.”