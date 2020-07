È allarme monopattini, già 74 incidenti con feriti: "Ora servono misure più stringenti"

Più di uno schianto al giorno. Quasi dieci a settimana. In Lombardia e a Milano è allarme sicurezza per i monopattini, che dopo la svolta green in tema di mobilità hanno "invaso" la città menghina, tra mezzi in sharing e di proprietà. Ad alzare l'allerta è stato l'assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, che già nei giorni scorsi aveva chiesto che il casco diventasse obbligatorio e che martedì ha pubblicato i primi dati sugli incidenti con feriti che hanno coinvolto le tavolette elettriche.

I numeri, in effetti, sembrano testimoniare che qualcosa non va, sensazione - tra l'altro - confermata dalla procura che ha già chiesto gli atti ai ghisa. "Quasi tutti gli incidenti nella nostra regione, secondo i dati forniti da Areu, si concentrano su Milano - si legge in una nota -. Con ogni probabilità a favorire l’incidentalità sono il gran flusso di traffico e, in molti casi, le strade sconnesse. Nel capoluogo lombardo, dal 5 giugno sono 74 gli interventi registrati dall’Azienda regionale per l’emergenza e urgenza per incidenti stradali riguardanti i monopattini elettrici. Sono numeri che mettono i brividi e dovrebbero far riflettere", l'invito di De Corato.

Lui stesso si è poi soffermato sull'incidente avvenuto otto giorni fa in centro e filmato, per caso, da una telecamera installata in un taxi. “Le immagini dell’investimento e della caduta di un ragazzo a bordo di un monopattino riprese dalla dash cam di un tassista e circolate in rete sono impressionanti. Nuovamente si comprende in pieno come il monopattino sia un mezzo che, se usato senza le dovute protezioni, può essere pericoloso, se non addirittura mortale. Questo sinistro mette in evidenza come la caduta dal velocipede sia davvero rischiosa - ha sottolineato l'assessore -. La violenza dell’impatto con cui cade sull’asfalto chi utilizza questo mezzo provoca serie conseguenze. È da considerare una fortuna che per ora, in Lombardia, non si siano registrati decessi in seguito a sinistri come questo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Presenterò in giunta - ha annunciato De Corato - una proposta di legge parlamentare per modificare il codice della strada per regolamentare con misure più stringenti l’utilizzo di questi mezzi sia a tutela di chi li guida, sia dei pedoni”.