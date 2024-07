A Milano arrivano 2mila monopattini in sharing: "Alternativa affidabile alle auto"

Duemila nuovi monopattini in città. "Il leader mondiale della micromobilità elettrica condivisa, Lime, torna a Milano con il suo servizio di monopattini elettrici in sharing con una flotta di 2000 veicoli, che entro l’estate si aggiungeranno alle già 2000 biciclette elettriche presenti in città", ha annunciato in una nota l'azienda statunitense.

"Lime rientra a pieno regime nella città di Milano in seguito ai ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e al Consiglio di Stato, riguardanti i provvedimenti di decadenza dell’autorizzazione per il servizio di sharing di monopattini del Comune di Milano, nei confronti di altri due operatori del settore. L’azienda ha infatti ottenuto il rilascio della nuova autorizzazione, scorrendo la graduatoria della gara svoltasi nel 2023", ha spiegato Lime. A marzo scorso, infatti, palazzo Marino aveva "rallentato" sui monopattini dopo che due società non avevano rispettato gli accordi presi in materia di sicurezza e rispetto del codice della strada.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di fornire ai cittadini di Milano un servizio ancora più completo, sostenibile e a zero emissioni negli spostamenti quotidiani in città", ha commentato Matteo Cioffi, regional general manager Germany and Italy. "A Milano, i ciclisti Lime hanno già percorso oltre 10 milioni di chilometri evitando ben oltre 1 milione di viaggi in auto. Il nostro obiettivo si conferma quello di offrire un'alternativa affidabile e concreta ai mezzi privati, rendendo la micromobilità in sharing un servizio sempre più accessibile al cittadino".