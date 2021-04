A Milano sono stati multati 455 monopattini

In tre su un monopattino in centro a Milano (foto Ansa)

455 monopattini multati per violazioni al codice della strada. Questo il dato sulle sanzioni emesse nei confronti dei conducenti di questi mezzi dal primo gennaio 2020 al 24 marzo 2021. 2.145 invece le multe emesse sempre per questo tipo di infrazioni, "commesse dai conducenti di bici dal primo gennaio 2016 al 24 marzo 2021". Lo ha messo in luce la vicesindaca e assessora alla Sicurezza del Comune di Milano, Anna Scavuzzo intervenendo giovedì pomeriggio in consiglio comunale, convocato online, e rispondendo a una domanda a risposta immediata dell’assessore regionale alla Sicurezza e consigliere comunale di FdI Riccardo De Corato.

“Abbiamo inserito un modulo di educazione stradale per chi guida questi veicoli di micro mobilità nei corsi di formazione del corpo della polizia locale - ha proseguito Scavuzzo - e insieme abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione e di controlli: è il contributo che stiamo dando”.

A fine marzo sempre Riccardo De Corato era tornato a puntare il dito contro la giunta del sindaco Beppe Sala per la scelta di puntare forte sulla mobilità alternativa, e in particolare sui monopattini. L'ex vicesindaco meneghino - che da tempo stava raccogliendo i dati sugli incidenti e che aveva scritto al ministero dei trasporti per denunciarli - aveva "pubblicato" gli ultimi numeri a sua disposizione: “Sono 246 da giugno a oggi a Milano gli incidenti in monopattino per i quali Areu è dovuta intervenire, un costo alla politica green della Giunta sicuramente troppo alto”.

Secondo De Corato quella della micromobilità è una "forzatura green senza se e senza ma"; come fatto notare in passato dall'assessore comunale a mobilità e lavori pubblici, Marco Granelli, tuttavia, quello dell'aumento degli incidenti sarebbe un falso mito. "L'approccio utile deve essere oggettivo - era stato l'invito dell'assessore meneghino -. Nel corso del 2020 a Milano ci sono stati 6.041 incidenti d'auto, dei quali 4.451 con feriti; in moto gli incidenti sono stati 1.956, dei quali 1.709 con feriti; gli incidenti in bicicletta scendono a 961, dei quali 884 con feriti; per i monopattini arriviamo a 273, dei quali 249 con feriti”.