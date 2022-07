L'odio contro i monopattini ci è sfuggito di mano In una città che, unica in Europa, consente alle auto di sostare sui marciapiedi ora il problema della mobilità sono diventati i "pericolosissimi" monopattini

L'assessore Granelli in monopattino

Ci sono vicende nelle quali la distanza tra realtà e percezione è siderale. Abbiamo la percezione di un'invasione di immigrati clandestini, ma i numeri dicono tutt'altro. Abbiamo la percezione di strade insicure e di pericoli dietro ogni angolo (vero, Ferragni?), ma i numeri dicono tutt'altro. Abbiamo negli ultimi tempi la percezione di essere messi a rischio dalla minacciosa presenza di monopattini in movimento e in fastidiosa sosta sui marciapiedi, ma è davvero così? L'odio diffuso verso questo mezzo di trasporto in sharing è giustificato dai fatti?

Certo, in molti casi i monopattini così come le bici in sharing vengono posteggiati alla rinfusa intralciando egoisticamente i pedoni, questo è innegabile. Ma come spiegare questo accanimento in una città che (unica in Europa) da anni tollera la sosta di decine di migliaia di vetture sui marciapiedi? Se le zone di rispetto vengono invase da un microscopico mezzo elettrico apriti cielo mentre se vengono occupate da un gigantesco suv da 120mila euro si può ben chiudere un occhio? Come siamo arrivati a questa lettura della realtà? Certo, chi amministra non aiuta a mettere le cose nella corretta prospettiva. Milano non è infatti nuova a queste letture distorte dei fenomeni di mobilità: non dimentichiamo che siamo nella città in cui un assessore ai trasporti - ogni riferimento ad Arianna Censi e all'episodio della Ghisolfa è puramente voluto! - pubblica piccatissimi post social in cui convintamente afferma che i pericoli sulla strada sono rappresentati non dall'alta velocità o dalla sosta abusiva delle auto, bensì dalle ciclabili spontanee dipinte sull'asfalto da ciclisti spaventati ed esasperati dal rischiare la vita ogni giorno per spostarsi.

I monopattini sono davvero pericolosi?

Ma torniamo ai monopattini brutti e cattivi. "Dovrebbero avere l'assicurazione", "dovrebbe essere obbligatorio il casco", "dovrebbero avere la targa", schiumano gli automobilisti imbruttiti. "Sono pericolosissimi" fanno eco i pedoni che però non hanno mai aperto bocca sui marciapiedi trasformati in garage per auto e scooteroni. È perfino spuntata un'app che ti notifica e ti prefigura multe se posteggi male. Chissà cosa succederebbe se lo stesso software venisse applicato alle auto: una bella multa di default ogni volta che si posteggia in doppia fila, in curva, sulle strisce pedonali, al posto della fermata dell'autobus o sul marciapiede. Dove si firma?

Sulla pericolosità poi dobbiamo scegliere tra i numeri ufficiali o le superstizioni. La superstizione del momento (e l'enfasi mediatica ogni volta che capita un incidente che coinvolge un monopattino) ci dice che questi piccoli strumenti di micromobilità sostenibile sono insidiosissimi, i dati Istat sull'incidentalità 2021 dicono altro: 10 incidenti mortali in un anno per quanto riguarda i monopattini lo scorso anno, 10 incidenti mortali al giorno per quanto riguarda le autovetture.

L'odio contro i monopattini è un sintomo

Ora è più chiaro il motivo per cui l'odio viscerale che stiamo montando contro i monopattini è assai fuori luogo ed è anzi uno dei tanti strumenti orchestrati da chi vuole che la mobilità cittadina non cambi mai? L'idiosincrasia contro i monopattini, la lotta contro le piste ciclabili, il fastidio verso Aree C e Aree B, l'irritazione verso le pedonalizzazioni e le piazze tattiche, l'ironia verso chiunque non si adegui ad una mobilità vecchia di 60 anni e basata quasi unicamente sull'autovettura privata sono parte dello stesso atteggiamento. Sono sintomi da analizzare con cura. Sono segnali che ci spedisce quella parte di società che, per pigrizia, paura, egoismo o ignoranza, non vuole cambiare mai. Una narrazione conservatrice, da smontare ogni volta che se ne presenta l'occasione.