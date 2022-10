Oltre 1.700 monopattini sequestrati in 5 mesi a Milano

1.700 monopattini elettrici sequestrati in solo 5 mesi a Milano, per sosta selvaggia. La media, pari a circa 12 mezzi sequestrati ogni giorno, con picchi di 28 in una singola giornata. A evidenziare il numero di monopattini oggetto di sequestro, che sono il doppio rispetto al 2021, è un'analisi dell'associazione Consumerismo no profit su dati della polizia locale.

“La sosta selvaggia dei monopattini - afferma Consumerismo -, ossia il parcheggio di tali veicoli in divieto delle disposizioni di legge, continua ad essere una piaga a Milano, ed è proporzionale alla crescita del servizio di sharing offerto dalle varie società, anche se ci sono grosse differenze tra i diversi operatori e su come gestiscono questa problematica".

I numeri ufficiali dicono che in appena 5 mesi, nel periodo che va da novembre 2021 a marzo 2022, la polizia locale ha posto sotto sequestro ben 1.709 monopattini elettrici di proprietà delle società di sharing operanti in città, con una media di quasi 12 sequestri al giorno. Normalmente un monopattino sequestrato rimane nelle rimesse comunali per 1 settimana circa, ma in alcuni casi vengono lasciati al deposito anche per più di un mese.

L’indagine di Consumerismo rivela però forti differenze tra le società di sharing operanti in città, seppur tutte abbiano lo stesso numero di mezzi in flotta: con rispettivamente 382 e 379 monopattini fermi tra novembre a marzo, Lime e Bird sono gli operatori che registrano il maggior numero di mezzi sequestrati, seguiti da Wind-Tier (302) e Voi Technology (292). Il podio degli operatori più rispettosi del tessuto urbano milanese vede al terzo posto Helbiz (161), al secondo Bit (133) e al primo posto Dott, che ha registrato 'solo' 60 infrazioni in 5 mesi. Questi numeri, molto diversi tra loro, sono il risultato delle diverse politiche e tecnologie adottate dagli operatori per gestire la problematica della sosta selvaggia.

Analizzando i dati forniti dalla polizia, si scopre poi che a Milano il problema dei parcheggi abusivi si registra maggiormente nella zona del centro storico, ma anche nell’area compresa tra Porta Garibaldi e San Marco. Stilando la 'top five' delle vie della città dove si si sono registrati più interventi, Via della Moscova con 103 sequestri si piazza in testa alla classifica, seguita da via Fatebenefratelli (61), piazza Fontana (53), corso Venezia (51) e foro Buonaparte (41).