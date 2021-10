I negozi di Monte Napoleone aiutano a prevenire i tumori

Montenapoleone District torna a promuovere, come ogni ottobre, la campagna Nastro Rosa della Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori). Diversi gli appuntamenti in calendario, dal 19 al 31 ottobre: via Monte Napoleone ospiterà gli scatti del fotogiornalista Giovanni Diffidenti, che collabora con varie testate. Il progetto si chiama "Join the fight": volti e storie dei "fighter" di Lilt che combattono contro il tumore simbolicamente armati di guantoni rosa.

A prestare la loro immagine sono Guglielmo Miani, Mara Maionchi, Ilaria D'Amico, le Susine Pelate, Luisa Bruzzolo, Bernardina Stefanon, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, Lota Bergonio, Verde Visconti di Modrone, Filippa Lagerback, Adele Patrini, Giuseppe Maino, Debora Compagnoni, Alessandro Righi, Davide Oldani e Gabriella Golia.

10% di ricavi devoluto al tour prevenzione

Giovedì 21 ottobre farà tappa in via Monte Napoleone il nuovo Spazio Lilt Mobile. L'ambulatorio su ruote che porta in giro la prevenzione verrà presentato ai brand del lusso che nel tempo hanno sostenuto l'attività di diagnosi precoce dell'associazione, e quest'anno anche una giornata di visite al seno e di mammografie gratuite. Sabato 23 ottobre sarà quindi la volta dello "Shopping in rosa": le boutique del Quadrilatero disegnato nel cuore di Milano dalle vie Monte Napoleone, Verri, Sant'Andrea, Santo Spirito, San Pietro All'Orto, Bagutta e Gesù, aderenti all'iniziativa, devolveranno il 10% delle loro vendite per sostenere una tappa del tour della prevenzione che offre visite al seno e mammografie gratuite a bordo dello Spazio Lilt Mobile.

"Anno dopo anno, il Quadrilatero ci conferma la sua adesione al mese rosa - afferma Marco Alloisio, presidente di Lilt Milano Monza Brianza -. Nonostante gli anni difficili della pandemia, MonteNapoleone District continua a sostenere la prevenzione al femminile, segno che il mondo della moda è sensibile al benessere della donna. Grazie all'associazione e agli altri fighter di Lilt, protagonisti della mostra Join the Fight, siamo ancora più forti contro il tumore".

"Siamo orgogliosi di calzare i guantoni rosa a fianco di Lilt, scendendo in campo anche quest'anno per rinnovare l'impegno di MonteNapoleone District e delle boutique associate nella lotta contro il tumore al seno - dichiara Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District -. Collaborando con Lilt dal 2010, siamo consapevoli di quanto la prevenzione sia una componente essenziale per la salute e siamo lieti di contribuire concretamente alla promozione della consapevolezza e alla raccolta fondi con l'ormai tradizionale giornata di shopping solidale".

I 'fighters', dalle Susine Pelate a Mara Maionchi

Miani è uno dei sedici fighter di Lilt che hanno infilato i guantoni rosa per Join the Fight. Fra gli altri Mara Maionchi, che ha avuto un tumore al seno bilaterale affrontato con la sua solita energia, parlando di musica con gli infermieri durante la radioterapia. O le Susine Pelate, cinque ragazze che si sono conosciute in ospedale, hanno condiviso l'esperienza della malattia raccontandosi su Instagram dove contano venticinquemila follower, e si sono date il nome di un frutto che ricorda la morbidezza delle loro teste quando erano calve. E poi c'è Bernardina Stefanon, una ginecologa di Lilt che quando si è scoperta malata ha chiesto di fare la chiemioterapia il venerdì per tornare a visitare il lunedì successivo e salvare altre donne. E Alessandro Righi, liceale e personal fundraiser di Lilt, che ha coinvolto anche il suo preside nella sua raccolta fondi online per l'associazione.