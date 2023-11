Milano batte Londra e Parigi: sotto la Madonnina la via più lussuosa (e cara) d'Europa

Né la cosmopolita New Bond street di Londra, né gli affascinanti Champs Élysées di Parigi. È la milanese Via Montenapoleone la strada più esclusiva, e più costosa, d'Europa. E, quasi, del mondo. A certificarlo è il report "Main Streets Across the Word" della società immobiliare americana Cushman & Wakefield, che ha messo in ordine le vie del lusso di 50 nazioni nel mondo usando come parametro principale il costo degli affitti dei negozi.

Al primo posto l'insuperabile Fift Avenue di New York city, che nella graduatoria del 2023 viene però insediata proprio da Montenapo, lo scorso anno terza. La via simbolo del quadrilatero della moda meneghino scavalca infatti la Tsim ha Tsui di Honk Kong con un canone di 18mila euro annui al metro quadro, rispetto ai 20.384 della Fifth Avenue.

"Anche quest'anno non si registrano variazioni significative in testa alla classifica rispetto all'anno precedente: gli Usa restano al primo posto con la Upper 5th Avenue, dove i canoni commerciali ammontano a 20.384 euro al metro quadro all'anno, ovvero quasi 1.700 euro al metro quadro al mese. Al secondo posto c'è l'Italia, con Via Montenapoleone che è di nuovo la via dello shopping più costosa d'Europa. Segue Tsim Sha Tsui di Hong Kong, New Bond Street di Londra è al quarto posto e l'Avenue des Champs-Élysées di Parigi completa la top five", si legge sul sito di Cushman & Wakefield.

"Uscendo dai tempi straordinari della pandemia, il settore retail ha dovuto affrontare nuove sfide nell’ultimo anno: inflazione più elevata, tassi di interesse in aumento e rallentamento della crescita economica", prosegue il report, che però sottolinea come la "vendita al dettaglio" abbia dimostrato la propria "resilienza con le 250 principali aziende che hanno registrato una crescita dei ricavi dell’8,5% su base annua".