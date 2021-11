Metro, bus e monopattini insieme: la novità a Milano

Giù dal bus o dalla metro. E subito sul monopattino elettrico. Moovit, app con la guida dei mezzi pubblici, e Bird, azienda di monopattini in sharing, hanno siglato un accordo in numerose città del mondo - tra cui Milano - per spingere sempre più sulla mobilità integrata e sostenibile.

"Gli utenti Moovit, nel pianificare un tragitto per raggiungere una destinazione, da oggi possono facilmente visualizzare direttamente dall’app di Moovit i mezzi Bird per compiere o completare i propri spostamenti laddove la rete di trasporto pubblico locale sia più carente", hanno spiegato in una nota dalla società. L'obiettivo è agevolare "l’intermodalità tra i mezzi pubblici e i mezzi di micro mobilità in sharing, indicando in tempo reale agli utenti la posizione dei mezzi Bird, l’autonomia della batteria e il tempo necessario per raggiungerli a piedi".

In Italia l’intermodalità tra Moovit e Bird è disponibile a Roma, Milano, Aprilia, Firenze, Palermo, Pesaro, Torino, Verona e Viareggio. "Offrire più forme di trasporto alternative che possano facilmente portare le persone a destinazione è una componente fondamentale di qualsiasi piattaforma mobility as a service", ha sottolineato Yovav Meydad, responsabile globale del marketing di Moovit. “Ecco perché siamo entusiasti nell’annunciare la nostra collaborazione con Bird. Gli utenti possono combinare i mezzi di micro mobilità con i trasporti pubblici per usufruire dei modi più convenienti di spostarsi, soprattutto nelle aree metropolitane più congestionate”.

“La collaborazione con Moovit è uno dei modi che mettiamo in atto per agevolare l’intermodalità tra i mezzi pubblici e i mezzi di micromobilità elettrica, fornendo a tutti un’esperienza di spostamento connessa in ambito urbano”, gli ha fatto eco Cristina Donofrio, general manager per l’Italia di Bird. “Siamo felici - ha concluso - del lavoro fatto con Moovit, che si inserisce nell’obiettivo di Bird di fornire un servizio di micro mobilità integrato, sicuro e sostenibile”.