Oltre 20mila profughi ucraini già 'assistiti' dalla sanità lombarda

"La sanità lombarda si sta impegnando per garantire le cure e le visite ai profughi in fuga dalla guerra". Lo scrive su Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ringraziando "gli operatori sanitari sempre pronti a intervenire nelle emergenze che hanno assistito già più di 20mila cittadini provenienti dall'Ucraina".

Moratti pubblica anche la rendicontazione aggiornata al 24 marzo degli ucraini individuati dalle Ats lombarde: in totale sono 20.634, quasi la metà dei quali (9.528) sono minori. Rispetto alla suddivisione territoriale: un quarto dei profughi (4.781) sono stati tracciati dall'Ats Milano, 3.880 sono stati individuati dall'Ats Brescia e 3.506 da Ats Insubria, di cui oltre la metà (1.826) under 18. I minori non accompagnati individuati dalle Ats lombarde sono 66, tutti nel Milanese.