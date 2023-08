Il video della lite (e degli insulti) tra Morgan e il pubblico in un concerto

Insulti al pubblico, insulti omofobi, insulti volgari e classisti. È quanto hanno dovuto subire le persone presenti a una esibizione di Marco Castoldi, in arte Morgan. Il cantautore milanese, fondatore dei Bluvertigo con Andy (Andrea Fumagalli), noto per il suo temperamento burrascoso, ha letteralmente rovinato così il concerto 'Battiato - Segnali di vita e arte' a Selinunte, in provincia di Trapani. Le immagini della sceneggiata, avvenuta nella serata di sabato 26 agosto, stanno diventando virali. I video pubblicati sui social da alcuni spettatori mostrano un "monologo" dell'artista che si rivolge stizzito alla platea.

"Siete venuti a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa? Fate ridere, siete stupidi... La società è una mer... fatta da voi, state zitti, avete rotto il caz..., ho dei sentimenti! Non sono un personaggio.... Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in cul..., froc... di mer...", dice Morgan. E ancora: "È bella questa scena vero? Sono abituato a cose molto più gravi", aggiunge. Dalla platea si alza il grido "Smettila!", ma lui continua: "Siete bifolchi, avete pagato e non sapete chi sono. State zitti, rispettate quello che state vedendo. È arte, non la vedrete da un'altra parte...", prosegue nei video il cantautore. "Vi faccio vedere quanto nobile io sia...", dice di sé, Morgan durante la lite.

Il video della lite di Morgan con il pubblico

Il video diventato virale

Non è chiaro il motivo dell'ira dell'artista. Stando a quanto riportato da siti locali, Morgan si sarebbe stizzito quando una persona dal pubblico ha chiesto di cantare alcuni brani di Battiato a cui la serata era dedicata. Intanto sui social il video del momento è al centro delle discussioni degli utenti anche perché, al di là della gravità del comportamento di Morgan, il riferimento a Fedez apre anche un caso X Factor. Morgan, infatti, dopo 9 anni di assenza, tornerà al reality di Sky come giudice insieme ad Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez, il cui nome svetta sui trend proprio in riferimento alla collaborazione imminente.