Morta Donatella, la donna che svelava le bellezze di Milano

Per anni ha svelato a turisti e cittadini gli angoli nascosti e stupendi di Milano. Quella stessa Milano che oggi la piange. Nelle scorse ore è morta a 65 anni Donatella Belluco, uno dei volti di "Milano segreta", l'associazione che da anni ormai organizza tour sotto la Madonnina.

"Oggi è un brutto giorno, per tutto lo staff di Milano Segreta. E per me in particolare. Sono spiacente di comunicarvi purtroppo, che la signora Donatella, che tantissimi di voi in questi anni hanno conosciuto durante i nostri tour in giro per Milano, ci ha lasciati poco fa. Una brutta polmonite l'ha portata via", l'annuncio pubblicato mercoledì proprio sulla pagina Facebook del gruppo.

"Doveroso e giusto avvisare tutti voi che in questi anni vi siete appassionati a lei. Una notizia che mi fa mancare la terra sotto ai piedi. Senza questa grande donna, Milano Segreta non sarebbe mai esistita. Io stesso non sarei ciò che sono oggi. Devo tutto ciò che sono a lei. Alla sua sapienza, al suo intuito, alla sua gentilezza, alla sua grande simpatia e verve. Come la definivo amorevolmente, 'la guida giullare'. Donatella ha rivoluzionato il mondo delle guide turistiche a Milano, conosceva ogni pietra e angolo nascosto della nostra città, ideando e studiando minuziosamente per anni luoghi e percorsi lontani dai luoghi turistici di massa, con la sua grande cultura e simpatia, con le sue battute irriverenti durante i percorsi, ha appassionato e divertito mezza Milano, attirando l'attenzione anche dei più piccoli, impresa non facile quando si parla di cultura", il ricordo di Angelo, il fondatore di "Milano segreta".

"Ho appreso da lei così tanto in fatto di storia e arte, un pozzo senza fondo di sapienza che non ha rivali, storica dell'arte conosciuta e stimata in tutta Milano per il suo grande impegno, per divulgare bellezza da oltre 40 anni. Sono distrutto, è come se fosse venuta a mancare una seconda mamma, una donna di altri tempi che ha fatto della divulgazione la sua bandiera e a cui tutte le altre guide di Milano Segreta e di altre realtà simili erano affezionate", prosegue il commiato. "Ma da un grande dolore deriva anche un grande insegnamento: continuare a combattere i luoghi comuni che vogliono Milano come città con pochi luoghi da visitare, come lei stessa ci ha sempre insegnato e tramandato. E come - la promessa dell'associazione - continueremo sempre a fare, finché saremo qui. Come lei ha sempre voluto. Ciao Donatella".