Sanità lombarda in lutto. Nel weekend è morta Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell'Asst Nord Milano. Nata in Toscana nel 1963, aveva iniziato la carriera nel 1991 nell'Asl 10 di Firenze. Nel 1999 l'approdo a Milano, al San Paolo, prima delle esperienze all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate e al Circolo di Busto Arsizio. Nel 2019, invece, l'incarico come direttore generale all'Asst Nord Milano.

“È una triste giornata per il sistema sanitario lombardo. Dopo una lunga battaglia contro un male incurabile ci ha lasciati Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell'Asst Nord Milano", l'annuncio del Pirellone. "La dottoressa Fabbrini - il ricordo del governatore Attilio Fontana - era un'ottima professionista che, pur avendo appreso nel pieno della pandemia, del male che l'aveva colpita, non ha mai anteposto il suo bene a quello della collettività. Come una guerriera, piena di passione e amore per il suo lavoro, ha lavorato notte e giorno, nonostante il fisico indebolito, per fare in modo che la sua azienda offrisse ai cittadini le cure e l'assistenza di cui avevano bisogno. Non dimenticheremo mai il suo impegno e la sua dedizione, messi in pratica fino all'ultimo giorno".

Sue erano state le idee di aprire il primo drive trough per i tamponi e di somministrare i vaccini di notte, iniziativa che aveva riscosso grande successo all'ospedale di Sesto San Giovanni. "Ai suoi familiari, amici e a tutto il personale dell'Asst Nord Miliano che le sono stati accanto fino alla fine giunga il più sincero abbraccio da tutta la giunta di Regione Lombardia", il commiato dell'amministrazione.

I funerali si svolgeranno mercoledì alle 11 nella parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Viale Lazio a Milano.