È morta Laura Rangoni

La scrittrice e giornalista bolognese Laura Rangoni, tra le più conosciute autrici di libri di cucina, con all'attivo oltre una sessantina di titoli, è morta improvvisamente, all'età di 59 anni, a Bicos, in Portogallo, dove si era stabilita di recente. Il funerale si terrà lunedì 10 gennaio, alle ore 16.20, nella Cappella di Bicos.

Nata a Bologna il 23 dicembre 1962, Rangoni si era laureata in lettere all'Università Statale di Milano e alla fine degli anni '80 inizia a scrivere saggi dedicati alle religioni precristiane, all'antropologia magico-religiosa e alle tradizioni popolari. Giornalista specializzata in gastronomia, si è dedicata alla storia dell'alimentazione e soprattutto alla manualistica per cucinare, scrivendo decine di libri dedicati a ogni tipo di ricette.

Ha diretto riviste del settore enogastronomico ed è stata presidente del Centro Studi Tradizioni Alimentari Eno Gastronomiche. Sommelier e degustatrice, con la Newton Compton ha pubblicato molti volumi, tra i quali "1001 ricette di pizze, focacce e torte salate", "Il grande libro dell'orto e della cucina naturale", "1001 ricette della nonna", "La cucina della salute", "Kitchen revolution", "La cucina bolognese in oltre 450 ricette tradizionali", "Turisti per cacio", "1000 ricette di mare", "Ammazzaciccia", "Peccati di gola", "1000 ricette di cucina orientale", "500 ricette di piatti unici", "La cucina dietetica", "1000 ricette vegetariane", "1000 ricette per cucinare uova, frittate e omelette".

Era anche un'amante degli animali, tanto da aver scelto di vivere in mezzo a un bosco con tre cani e nove gatti. Ai suoi amici 'pelosi' aveva dedicato anche un blog: a-mici.myblog.it. Sempre con Newton Compton ha pubblicato "101 ricette da preparare al tuo cane" e "101 ricette da preparare al tuo gatto".