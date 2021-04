Addio a Luisa Lomazzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Cesare Marinoni, presidente di “Associazione Fornai Milano”, si unisce alla Vicepresidente Milena Pizzochero nel profondo cordoglio per la scomparsa della storica panettiera e carissima amica Luisa Lomazzi deceduta domenica 11 Aprile a 80 anni. Tenace e instancabile, nonostante l’età, Luisa lavorava ancora nel suo negozio di viale Padova 135/137, uno dei primi panifici a conduzione femminile aperti nel capoluogo lombardo. Originaria di Rovigo ma milanese d’adozione,

Luisa Lomazzi in città era nota per l’intraprendenza e il cuore d’oro: nel corso della vita prese parte a diverse iniziative solidali dove mise le sue doti da maestra dell’Arte Bianca a servizio dei più bisognosi “Luisa e io abbiamo collaborato per anni agli eventi di Emergency in via Dante, dove offrivamo ai cittadini pane e focacce di nostra produzione per raccogliere fondi da destinare ai progetti – racconta Milena che con Luisa è stata la prima donna far parte del Consiglio di Associazione Panificatori - insieme abbiamo partecipato anche alle due edizioni della grande manifestazione benefica “Pane in Piazza” in piazza del Duomo: ad unirci era il grande amore per il nostro lavoro, capace di plasmare l’alimento che più di tutti rappresenta la pace e la speranza. Luisa è stata la compagna con cui ho condiviso tante fatiche e altrettante soddisfazioni ma soprattutto un’amica indimenticabile: rimarrà nei ricordi e nei pensieri di tutti noi per sempre”.