In Lombardia ogni 20 ore una persona muore in un incidente stradale

Un tremendo bollettino da guerra. Un assurdo conteggio che mette i brividi. In regione Lombardia, nel 2019, 438 persone sono morte in incidenti stradali: significa più di una vittima al giorno, significa un decesso ogni 20 ore.

A fornire i dati è stato il Pirellone, che mercoledì ha organizzato il webinar "Incidentalità sulla rete stradale principale di Regione Lombardia", a cui ha partecipato l'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale della regione, Riccardo De Corato. I dati dello studio, realizzato da Polis Lombardia in collaborazione con l'università di Brescia, fanno spavento.

"Nel 2019 in Lombardia - ha spiegato l'assessore - sono avvenuti 32.560 incidenti stradali con lesioni alle persone, in media 89 sinistri al giorno. Questi incidenti hanno provocato la morte di 438 persone e il ferimento di altre 44.400".

"A livello internazionale, l'Agenda 2030 dell'Onu - ha sottolineato De Corato - include tra i suoi target il dimezzamento non solo delle vittime, ma anche del numero di feriti gravi rispetto al 2020. Per fare ciò, è necessario studiare e monitorare il fenomeno dell'incidentalità nel suo complesso. Questa analisi è quindi una base conoscitiva estremamente importante per i processi di decisione da parte degli enti competenti, come ad esempio i bandi di cofinanziamento di interventi infrastrutturali promossi da regione Lombardia in questi ultimi anni".

"C'è ancora molto da fare in tema di sicurezza stradale - ha ammesso l'esponente del Pirellone -. "È bene ricordare che non abbiamo ancora vinto la sfida del 2020 sulla riduzione dell'incidentalità. Il lieve calo della mortalità relativo all'anno di pandemia non è infatti dovuto a comportamenti virtuosi, bensì al confinamento e al blocco forzato della circolazione", ha sottolineato.

Lui stesso, come si legge in una nota di regione Lombardia, ha poi voluto evidenziare come a Milano città gli incidenti siano aumentati anche per quello che De Corato ha definito un "boom della mobilità elettrica", contro cui si è più volte scagliato chiedendo regole e divieti più rigidi. Dal 1 giugno 2020 al 31 marzo, stando a quanto riferito dall'assessore, sotto la Madonnina "l'azienda regionale emergenza urgenza ha registrato 312 richieste di soccorso per incidente stradale in monopattino".