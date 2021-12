I personaggi milanesi scomparsi nel 2021

Imprenditori, artisti, politici, esponenti della mondo della cultura e sportivi. Sono diversi i personaggi famosi di Milano che il 2021 ci ha portato via. Ecco le personalità meneghine scomparse negli ultimi 12 mesi.

Politica

Con l'inizio dell'anno, il 2 gennaio, la città ha detto addio a Marco Formentini. L'ex sindaco leghista del capoluogo lombardo aveva 90 anni; in gioventù era stato vedetta partigiana a La Spezia, sua città d'origine; mentre tra il 1993 al 1997 aveva guidato la città di Milano con un monocolore della Lega Nord.

Pochi giorni dopo, il 5 gennaio, era scomparsa Emilia De Biasi, volto storico del Partito democratico lombardo. Senatrice della Repubblica, si era spenta a soli 62 anni dopo una lunga malattia.

Scomparso a marzo un altro ex sindaco di Milano, Carlo Tognoli, che aveva 82 anni ed era stato colpito dal coronavirus mentre si trovava in ospedale per una frattura al femore. Eletto primo cittadino nel 1976 col Psi, era stato anche ministro e giornalista.

Sempre a marzo 2021 era morta, a 77 anni, anche Ombretta Fumagalli Carulli, parlamentare e docente della Cattolica. Prima donna a insegnare diritto canonico e più volte sottosegretario dello Stato italiano, era malata da tempo.

Arte

Il 27 maggio a morire al termine di una lunga malattia era stata la celeberrima ballerina Carla Fracci, che aveva 84 anni. La scomparsa della supernova della danza ha profondamente commosso moltissimi cittadini che le erano affezionati. Tante, anche nei mesi successivi alla morte dell'étoile, sono state le iniziative per ricordarla.

A marzo, invece, Milano aveva dovuto dire addio al fotografo Giovanni Gastel, che si trovava ricoverato nell'ospedale in Fiera per complicazioni dovute al covid. Celebre ritrattista, con i suoi scatti aveva anche dato risalto alla moda made in Italy, grazie a campagne pubblicitarie per i marchi più prestigiosi.

Lutto, ad aprile, anche per Maria Ilva Biolcati, meglio nota come Milva. La cantante e attrice teatrale dall'iconica chioma rossa aveva 81 anni. Nella sua lunga carriera era passata dalla canzone popolare al teatro di Giorgio Strelher, senza dimenticare la musica per grandi compositori come Franco Battiato, Ennio Morricone e Astor Piazzolla.

Ultimo saluto, a ottobre, al 'jazzista gentile made in Milano', Franco Cerri. Il chitarrista, che aveva 95 anni, con Enrico Intra aveva fondato la Civica Scuola di Jazz del capoluogo lombardo.

Sport

A febbraio a scomparire a 71 anni era stato l'ex calciatore dell'Inter, opinionista tv ed ex difensore della Nazionale, Mauro Bellugi, che da mesi si trovava ricoverato al Niguarda per problemi legati all'anemia mediterranea ed era risultato positivo al covid. Centinaia di persone avevano preso parte ai suoi funerali salutandolo per l'ultima volta.

Addio anche all'ex calciatore dell'Inter e della Nazionale Tarcisio Burgnich. All'età di 82 anni era morto in Versilia dopo una lunga malattia. Aveva lavorato a lungo come allenatore ed è considerato uno dei più forti difensori azzurri della storia.

Cultura

Scomparso a luglio Roberto Calasso, scrittore ed editore Adelphi. Aveva 80 anni e da tempo lottava contro una malattia. 21enne aveva fondato la nota casa editrice, di cui successivamente era stato direttore editoriale.

Durante un attentato in Congo, avvenuto a febbraio, aveva perso la vita Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano nato a Saronno, che aveva vissuto a Limbiate e si era formato a Milano. Ucciso a Kanyamahoro insieme a un carabiniere della scorta, aveva 43 anni e ha lasciato moglie e tre bambine piccole.

Ultimo viaggio per Gino Strada. Il medico milanese, fondatore di Emergency, si era spento il 13 agosto, all'età di 73 anni. Nato a Sesto San Giovanni, aveva dedicato tutta la sua vita a salvare vite.

Morto nel 2021, a ottobre, anche il filosofo Salvatore Veca. Presidente della Casa della Cultura di via Borgogna, aveva 77 anni.

Sempre a ottobre, la scomparsa del giornalista ed ex consigliere comunale di Milano Luigi Amicone. Stroncato da un infarto a 65 anni, era stato tra i creatori del movimento Comunione e Liberazione e aveva fondato il settimanale Tempi.

Imprenditoria

Verso la fine del 2021, a novembre, a morire, a 81 anni, anche il patron di Banca Mediolanum, Ennio Doris. Dopo gli esordi come venditore porta a porta e l'esperienza come manager, aveva svoltato dopo l'incontro con Silvio Berlusconi, arrivando a fondare la famosa banca.