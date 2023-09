Così Milano vuole dare un nome ai morti senza identità

Due obiettivi: dare un nome a un corpo e dare a quello stesso corpo una degna sepoltura. È stato firmato giovedì in Prefettura a Milano un protocollo regionale per favorire il riconoscimento dei cadaveri non identificati. "Il documento - ha fatto sapere il comune in una nota - è stato sottoscritto dall’assessora ai servizi civici del comune di Milano Gaia Romani, dalla commissaria straordinaria del governo per le persone scomparse, prefetta Maria Luisa Pellizzari, dai prefetti della Lombardia, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali della Lombardia, dalla regione Lombardia, dalla professoressa Cristina Cattaneo, direttrice dell'Istituto Labanof e da Anci Lombardia".

"Grazie a questo accordo, che va ad estendere un precedente protocollo dall’ambito provinciale a quello regionale, in tutti i casi di ritrovamento di un corpo di cui non si conosce l’identità, anche quando quest’ultimo non sia connesso a una ipotesi di reato, verrà assicurato il prelievo del campione biologico e la compilazione della scheda post mortem contenente le informazioni principali, utili per favorirne la riconducibilità agli altrettanti numerosi casi di persone scomparse", ha spiegato palazzo Marino.

"Sottoscrivendo questo accordo, Prefetture, Procure e Anci Lombardia condividono la necessità di far conferire i cadaveri di persone sconosciute rinvenute in Lombardia presso l’obitorio del comune di Milano o presso l’istituto di medicina legale dell’università degli studi di Milano, al fine di consentire i migliori approfondimenti tecnico conoscitivi da parte di Labanof, necessari per l’acquisizione delle informazioni da inserire nel Registro Nazionale dei cadaveri non identificati", ha proseguito il comune. Chiarendo che "l'amministrazione si impegnerà a consentire al personale Labanof di assistere alle esumazioni e alle cremazioni, a scopo di studio, e a riservare cinque celle frigorifere dell’obitorio per sei mesi all’anno per la conservazione dei cadaveri affidati al Laboratorio universitario per la loro identificazione e per attività di ricerca e didattica". Dall’altra parte, "l’università degli studi di Milano assicurerà al personale comunale una formazione in materia di gestione e trattamento di resti umani nel recupero dei corpi e nelle esumazioni, mediante corsi di base e di aggiornamento e in più, attraverso uno studio antropologico di resti umani di interesse storico pertinenti alla città o a monumenti cittadini, contribuirà alla valorizzazione dei siti storici milanesi con la diffusione dei risultati e la collaborazione ad eventi divulgativi".

"Quello siglato - ha affermato l’assessora ai servizi civici Gaia Romani - è un protocollo davvero importante, che va a estendere e migliorare la portata del lavoro finora fatto, soprattutto grazie al Labanof, che è un vero e proprio fiore all'occhiello nel nostro Paese. L'estensione a livello regionale dell'accordo ci consentirà di avere uniformità e circolarità delle informazioni su tutto il territorio lombardo. Questo lavoro ha delle ricadute, oltre che giuridiche, anche etiche e sociali perché permette a molte famiglie di risalire e riconoscere i propri cari defunti, evitando così attese estenuanti e dolorose. Si tratta di persone scomparse da anni, a volte di migranti morti in mare o ancora di donne e uomini senza fissa dimora, che non devono rimanere invisibili e a cui vogliamo dare dignità nella morte, con una sepoltura che riporti il loro nome e cognome"

"Il fatto che ci siano così tante persone non identificate, in Lombardia, sono circa 200 ma il dato è sottostimato e il protocollo aiuterà ad avere numeri più realistici, vuol dire che manca una rete di dati tecnici per identificarli - le parole della Cattaneo -. Il valore dell'intesa è proprio questo: la condivisione delle informazioni tra varie agenzie che permetteranno di identificare non solo i morti di interesse giudiziario ma anche quelli che non lo sono e che rischiano di non vedere riconosciuta la loro identità".

"La banca dati del Dna non basta - ha continuato la dottoresa - . C'è questa idea che basta prendere un prelievo, un capello, un tampone salivare dal morto e che verrà identificato dalla banca dati, ma non è così. Il Dna rimane uno degli strumenti identificativi più potenti che abbiamo, tuttavia a volte la persona scomparsa non ha familiari o non riesci a trovare i suoi effetti personali perché la denuncia di scomparsa avviene molto tempo dopo o magari è qualcuno che vive si margini della società. E ancora, se il cadavere viene trovato dopo molti anni o è stato in mare può essere difficile trovare un profilo utile. Senza un'autopsia non si può fare l'identificazione, bisogna eseguire gli esami". E da oggi Milano lo farà, cercando di dare un nome ai cento cadaveri - soltanto sotto la Madonnina - che ancora non lo hanno.