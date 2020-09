Cadavere di un 59enne ritrovato in casa: era morto da 6 mesi

Il cadavere di un uomo di 59 anni è stato trovato all'interno della sua abitazione a sei mesi dalla sua morte. L'accaduto a Casalpusterlengo, nel Lodigiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato la porta di casa dopo che i familiari hanno segnalato di non vederlo più da lungo tempo.

Come accertato dal medico legale, la morte del 59enne è sopraggiunta per cause naturali circa sei mesi prima del tragico ritrovamento. Il corpo della vittima infatti si trovava in avanzato stato di decomposizione.

Il 59enne, separato, viveva da solo e i parenti hanno spiegato che ultimamente non aveva desiderio di vedere più nessuno, vivendo di fatto isolato. La vicina di casa dell'uomo ha spiegato che si era resa conto del fatto che non lo vedeva più tanto, ma, come ha detto agli inquirenti, sentendo giorno dopo giorno la caldaia spegnersi e riaccendersi ha pensato che andasse tutto bene.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.