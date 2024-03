È morto Augusto Bonomo

Un simbolo di Milano. La stessa Milano che adesso lo piange. È morto nelle scorse Augusto Bonomo, 82 anni, chef e proprietario del "Papà Francesco", storico ristorante di via Marino, a due passi da piazza della Scala. "Grazie per tutto, ti voglio bene", il commiato affidato alla pagina social del locale. I funerali avranno luogo lunedì 11 marzo 2024 alle ore 15,30 nella Parrocchia Sant'Eustorgio ad Arcore. "Augusto Bonomo, un bel giorno di tanti anni fa, si accorse che Porto Torres, un piccolo paese della Sardegna dove è nato, gli andava stretto e pertanto decise di scappare, di tagliare gli ormeggi e mettere alla prova il suo talento, la sua estrosità e il suo spirito d’avventura", la sua storia ripercorsa sul sito del ristorante.

"Dopo un breve trascorso da pescatore affinò la sua passione per la cucina iscrivendosi alla scuola alberghiera 'La Capannina dei Franceschi' a Forte dei Marmi. La sua bravura non passò inosservata ed arrivò fino al palato di Dino De Laurentis e di sua moglie Silvana Mangano i quali lo scelsero come cuoco personale nella loro dimora di Villa Catena. Dopo alcuni anni di grandi soddisfazioni, lasciò quel posto così ambito per accrescere la sua esperienza di cuoco ed arrivò a Milano. Per ben dieci anni lavorò al ristorante Santa Lucia, capitanato dalla mitica signora Rosetta Legnani dalla quale ebbe grandi insegnamenti e riconoscimenti, ma ad Augusto Bonomo mancava ancora qualcosa, sentiva l’esigenza di avere un ristorante tutto suo".

Ed è lì che inizia a nascere l'epopea del "Papà Francesco". "A quei tempi non era facile avere un attività di quel tipo pertanto insieme ad altri due soci decise di rilevare il ristorante Papà Francesco di Via Plana, ne brevettò il marchio e lo rimise in sesto. Ma la svolta della vita, il cosiddetto 6 al superenalotto, è arrivata nel 1997 quando ad Augusto Bonomo viene offerta la possibilità di gestire un locale nel centro del mondo e cioè in Piazza della Scala. A questo punto Papà Francesco comincia a distinguersi da tutti i locali di vecchia data diventando uno dei migliori ristoranti del centro". Sempre sotto la guida di Augusto Bonomo.