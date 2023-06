Morte di Berlusconi, il ricordo del Milan e dei suoi giocatori

Se tra le imprese che hanno segnato indelebilmente la vita professionale di Silvio Berlusconi c'è stato il Milan, era naturale che in casa rossonera (del passato e del presente) il Cavaliere venisse ricordato, all'indomani della scomparsa avvenuta al San Raffaele lunedì 12 giugno. E così su una delle facciate di Casa Milan, la sede societaria al Portello, martedì ha campeggiato la gigantografia digitale di Berlusconi, in mezzo alle coppe vinte dal club durante la sua presidenza e proprietà (1986-2017). Inoltre, nel giorno dei funerali in Duomo, mercoledì 14 giugno, le attività social del Milan saranno sospese dalle 10 in poi, mentre le attività in sede dalle 14.45.

Capello: "Sognava Messi"

Fabio Capello, allenatore rossonero nei tempi d'oro dal 1991 al 1996 (raccolse l'eredità di Arrigo Sacchi) ha parlato di Berlusconi come "uno di famiglia" che gli ha "cambiato la vita", e in un parola sola lo ha definito "un genio", ripercorrendo anche i successi altrove (tv e politica), augurandosi che gli venga intitolato il nuovo stadio del Milan, se venisse realizzato. Secondo Capello, poi, il giocatore che Berlusconi avrebbe amato di più sarebbe stato Van Basten, mentre quello che avrebbe voluto acquistare senza riuscirci è Messi. Arrigo Sacchi, ricordando l'ex presidente, ha tra l'altro rivelato che Berlusconi, lo scorso inverno, lo aveva cercato per proporgli di guidare il Monza, ma non fecero in tempo a incontrarsi perché l'ex allenatore del Milan contrasse il covid proprio a dicembre, e l'incontro dal vivo saltò.

Commosso il ricordo di Roberto Donadoni, tra i primi calciatori acquistati dal Milan di Berlusconi. "In termini d'importanza assoluta, nella mia vita non c'è mai stato nessuno così", ha detto: "È come quegli amici che non vedi da tempo ma senti sempre vicini, come se gli anni non fossero passati. Quando ho divorziato è stata dura, ma Berlusconi mi è stato accanto. C'è stato sempre, nei momenti difficili". L'ex rossonero Stephen El Shaarawy, ancora molto affezionato ai colori del Milan, ha ricordato l'aneddoto della sua capigliatura: "Quella cresta quante volte mi ha chiesto di tagliarla e dopo ogni gol mi diceva di farla crescere. Buon viaggio Pres!".

Seedorf: "Mi sentivo il suo pupillo"

Ronaldinho, in rossonero dal 2008 al 2011, ha ricordato Berlusconi sui social: "Sono molto triste con la notizia della sua dipartita, signor Berlusconi... Il suo nome rimarrà sempre nella storia dell'AC Milan. Un abbraccio alla sua famiglia". Lo stesso anche Seedorf, giocatore e poi allenatore del Milan: "È stato presidente nei miei 10 anni al Milan - ha scritto -, anni in cui si dominava il mondo e mi ha fatto sentire sempre un suo pupillo. Carismatico, un sognatore come solo i grandi sanno fare. Eravamo entrambi accomunati dalla passione per la musica, il canto e chiaramente il calcio. Grazie per le cene piene di consigli, risate e condivisione delle sue visioni sul futuro. Ha sempre visto lungo ed è stato un Presidente eccezionale, con un impatto che solo pochi hanno avuto sul calcio, arrivando sul tetto del mondo".

Per Gennaro Gattuso, anche lui ex giocatore e allenatore rossonero, ha ricordato che i nuovi calciatori, arrivando al Milan, "rimanevano scioccati per l'organizzazione. Il Milan era un club che non ti faceva mancare nulla". E su Berlusconi, che "a lui piaceva vincere giocando un grande calcio", e non era contento se un giocatore non aveva giocato bene, anche se era arrivata una vittoria.

Pellegrini: "Subito amicizia"

Anche Ernesto Pellegrini, imprenditore della ristorazione ma soprattutto presidente dell'Inter quando Berlusconi comprò il Milan, ricorda il collega. E lo fa con affetto, perché i due capitani d'impresa, nonostante i colori opposti, erano amici. Si erano conosciuti qualche anno prima del 1986, che segnò l'ingresso nel calcio di Berlusconi. Per Pellegrini, Berlusconi è stato "un imprenditore visionario e un grande politico, ma anche un amico sincero". Famoso quel biglietto del 1994, inviato da Berlusconi a Pellegrini, con scritto "Forza Inter" per invitarlo a tenere duro in un momento di difficoltà dei nerazzurri.