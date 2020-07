Morto Bruno De Gasperi, volto gentile dei dem: "Porteremo il tuo sorriso nelle battaglie"

Se n'è andato a 74 anni. Lasciando qui il ricordo del suo sorriso e della sua immancabile gentilezza. É morto venerdì Bruno De Gasperi, ex dipendente del comune di Milano e volto a suo modo storico del centrosinistra meneghino e lombardo.

Dopo una vita a palazzo Marino, infatti, Bruno si era lanciato con il massimo impegno e la massima voglia nella campagna elettorale per la corsa a sindaco di Beppe Sala. Poi, evidentemente "rapito" da quella nuova vita, aveva fatto lo stesso per la candidatura di Giorgio Gori a governatore regionale, partecipando costantemente alle iniziative del Pd.

E oggi è proprio il Pd che gli tributa l'ultimo saluto. "È mancato Bruno De Gasperi, per tutti semplicemente Bruno. L'ho conosciuto quattro anni fa al comitato per Beppe Sala sindaco. Mi aveva colpito sin da subito per i suoi modi estremamente garbati e gentili. Accoglieva tutti con un sorriso e aveva sempre una parola buona - il ricordo della segretaria metropolitana Silvia Roggiani -. Lavoratore instancabile, Bruno sapeva fare la differenza: l’ha fatta anche al comitato per Giorgio Gori e in Federazione, accompagnandoci in tante sfide, con una generosità rara. Un uomo buono, che faceva sentire tutti accolti e a casa. Bruno, forse non ti abbiamo ringraziato abbastanza per tutto quello che hai fatto per la nostra grande comunità. Non ti dimenticheremo - la promessa della Roggiani - e porteremo il tuo sorriso in tutte le battaglie che verranno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dello stesso tenore l'addio sulla pagina Facebook del pd di Milano. "È mancato Bruno De Gasperi. Per i tanti che lo hanno conosciuto era semplicemente Bruno, un signore d'altri tempi, gentile e garbato - il ricordo dei dem -. Lo ricorderemo alla scrivania all'ingresso della nostra Federazione, dove ti accoglieva sempre con un sorriso. Colonna del Comitato di Beppe Sala in via Casati e poi per la campagna delle regionali, due anni fa, al Comitato di Giorgio Gori. Chiunque lo ha conosciuto non ha potuto fare a meno di volergli bene. Un lavoratore instancabile, un uomo generoso come pochi. Ciao Bruno, ci mancherai".