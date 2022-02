Morto l'imprenditore delle Tv Carlo Formenti

È morto l'imprenditore lombardo Carlo Formenti, pioniere del settore dell'elettronica di consumo, è stato il produttore, soprattutto per conto terzi di grandi marchi, dei televisori in bianco e nero che sono entrati nelle case degli italiani durante il boom economico degli anni '50 e '60. Formenti è morto all'età di 95 anni a Desio ed i funerali, riferisce l'Adnkronos dando notizia della scomparsa, si terranno domani, giovedì 3 febbraio, alle ore 11 nella Basilica della città della provincia di Monza e della Brianza.

Nato a Milano 1º giugno 1926, dopo aver lavorato giovanissimo alla Compagnia Generale di Elettricità (Cge) di Milano, Formenti nel 1947, a 21 anni, fonda a Desio la sua ditta, la Carlo Formenti sas, specializzata nella progettazione e costruzione di radioricevitori e radio. Da piccola fabbrica artigianale nel 1953 diventa produttrice su scala industriale degli apparecchi che accompagnano la nascita della Rai. Dalla sua impresa in Brianza escono i primi televisori in bianco e nero realizzati come terzista per importanti marchi come Telefunken, Singer e Siemens.

Nel 1956 Formenti definisce importanti accordi commerciali che portano alle prime esportazioni verso l'estero, in particolare verso i paesi del Nord Europa, e sempre come terzista, produce elettrodomestici con marchi commerciali destinati alle grandi catene di distribuzione europee. Nel 1961 Formenti rileva lo stabilimento di Concorezzo della statunitense Admiral, che conta 1.000 addetti e una capacità produttiva di 500 televisori al giorno. Nata l'Admiral Formenti & C sas, con sede a Milano, che in seguito Admiral-Formenti Spa, prosegue la produzione a marchio Admiral su licenza dell'azienda di Chicago. Grazie a questa operazione, l'azienda lombarda si afferma come una delle più importanti del settore a livello nazionale; l'attività, inoltre, viene estesa agli elettrodomestici con l'avvio della produzione delle lavatrici.

L'espansione di Formenti prosegue nel decennio successivo: prima ancora che fosse liberalizzata in Italia la vendita del televisore a colori nel 1972 inaugura un nuovo stabilimento a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, destinato alla produzione di apparecchi con i marchi Admiral, Phoenix, Philco, Televideon e Uranya. Formenti fu tra le prime aziende elettroniche italiane a produrre televisori a colori, che però fino al 1976 furono commercializzati esclusivamente nei paesi centroeuropei, soprattutto in Francia e Germania, dove da tempo erano già avviate le trasmissioni a colori.

Dal 1983 il Gruppo Formenti si presentò sul mercato con un altro marchio, White-Westinghouse, che divenne il più utilizzato per vendere i televisori, i videoregistratori e gli elettrodomestici prodotti dalla stessa azienda brianzola. Negli anni successivi la società produsse apparecchi anche con i marchi DuMont e Schaub-Lorenz. Gli stabilimenti sono stati via via ammodernati per rispondere alle nuove esigenze del mercato e recepire le trasformazioni dell'industria elettronica, producendo anche monitor e display per computer. Alla fine degli anni '90 la crisi del settore, causata dalla sempre più agguerrita concorrenza asiatica, iniziò a farsi sentire sui bilanci del Gruppo Formenti, arrivando alla liquidazione volontaria dell'impresa nel 2005.