Morto don Mario Riboldi, addio al prete che viveva nei campi rom

È scomparso all'età di 96 anni don Mario Riboldi, noto come 'Mario degli zingari', sacerdote che scelse di vivere e portare il vangelo tra i rom e i sinti, anche delle periferie di Milano. A darne notizia Stefano Pasta, dirigente della comunità di Sant'Egidio.

"È morto don Mario Riboldi - scrive Pasta - un uomo buono di Dio e uno dei più cari amici dei rom e sinti in Italia, Europa e in mezzo mondo. Ho avuto la fortuna di essergli amico e aver tante occasioni con lui per condividere preghiere, parole, pranzi, sogni, preoccupazioni, pensieri per tanti rom e sinti. Tanti sono i ricordi dei momenti vissuti insieme: ricordo quando - avevo appena finito le superiori - mi raccontò come aveva iniziato la traduzione del Vangelo di Marco in una delle tante lingue romanes che parlava. Ogni incontro era l’occasione per un nuovo aneddoto, vicino e lontano nel tempo".

Nel 2014, sulla testata Credere San Paolo, proprio Pasta, che è anche giornalista, aveva raccontato la vita del don, che in quel periodo viveva in un piccolo campo rom di Brugherio (Mb), dove aveva trasformato un container in una chiesetta. Già da decenni il sacerdote, di origine brianzola, girava il mondo per celebrare la messa tra i rom e i sinti, scegliendo di vivere con loro e come loro: oltre ad averne imparato le lingue, abitava in una roulotte. "Nelle vicissitudini del popolo ebraico - raccontava durante l'intervista - si possono trovare molti parallelismi con la storia degli zingari, spesso cacciati dai paesi europei".

"Con Sant'Egidio - continua il dirigente della comunità - avevamo la tradizione della preghiera per i defunti rom e sinti a Milano, a cui ogni anno hanno partecipato tanti amici rom. Don Mario ha dedicato la sua vita ai rom e sinti, che amava. Ha testimoniato cosa vuol dire vivere la testimonianza, radicale e non scontata, del Vangelo. Lo ricordo nella preghiera e credo la sua bella vita sia un dono e anche una responsabilità per tutti noi".