Morto l'economista Franco Daveri

L'economista Francesco Daveri, è morto all'età di 60 anni. I funerali si terranno venerdì 31 dicembre, alle 9, nella chiesa di San Luca Evangelista, in via Ampère 75 a Milano.

A dare notizia della scomparsa è stato il portale de La Voce.info, sito di informazione economica di cui Daveri è stato fra i principali animatori e firme. "Ieri sera è mancato Francesco Daveri - si legge - Francesco è stato un amico fraterno per molti di noi. Presente, attento, profondo, generoso e spiritoso. Entusiasta, coinvolgente, gentile, curioso e ironico. È stato l'anima del nostro sito per molti anni. L'ha fatto crescere, in contenuti, in presenza nel dibattito, nel numero di persone e di giovani coinvolti. Ha messo sempre grande cura, oltre che spirito, intelligenza, ottimismo e visione in tutto quello che ha fatto per La Voce. Ci mancherà moltissimo".

Chi era Francesco Daveri

Nato a Piacenza il 28 settembre 1961, Francesco Daveri presso la Sda Bocconi è stato direttore del Ft Mba. In precedenza ha insegnato in varie università italiane e internazionali, come l'Università Cattolica (sede di Piacenza), Parma, Brescia, Monaco e Lugano. Ha svolto attività di consulenza presso il ministero dell'Economia, la World Bank, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo.

È stato membro e presidente della Commissione per l'assegnazione delle borse Bonaldo Stringher della Banca d'Italia. Le ricerche di Daveri si concentrano sulla relazione tra le politiche economiche e l'andamento della produttività aziendale e settoriale in Italia, Europa e Stati Uniti. È autore di numerosi saggi e articoli pubblicati su riviste scientifiche come Oxford Economic Papers, Economic Policy, Review of Income and Wealth, World Development, Industrial and Labor Relations Review, Scottish Journal of Political Economy, Rivista di Politica Economica, CESifo Economic Studies

. È stato referee per molte riviste specialistiche italiane e internazionali. È stato Visiting Fellow presso varie università e centri di ricerca internazionali come l'Università di Harvard. l'Università di Copenhagen e la Banque de France. È editorialista del Corriere della Sera e fa parte del Comitato di redazione del sito LaVoce.info di cui è stato managing editor.