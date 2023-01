È morto Gino Landi

Gino Landi è morto martedì mattina nella sua casa a Roma. Il noto coreografo e regista televisivo e teatrale, aveva 89 anni. Scoperto da Erminio Macario, Landi, al secolo Luigi Gregori, nato a Milano il 2 agosto del 1933, ha lavorato al cinema, in teatro e in tv divenendo uno dei più affermati registi televisivi e teatrali del panorama nazionale e internazionale, collaborando con Nino Rota, Ennio Flaiano, Federico Fellini e tanti altri.

A lui si devono le regie televisive di alcune edizioni del Festival di Sanremo, del Festivalbar e di numerosi spettacoli teatrali in collaborazione con il duo Garinei e Giovannini, come 'Rugantino' o 'Vacanze romane'. Ha curato la regia e la coreografia di molte operette al Festival dell'Operetta che organizzava il Teatro Verdi di Trieste, ma anche di opere liriche come 'Les contes d'Hoffmann' di Offenbach, 'La Rondine' di Puccini e 'Il mondo della Luna' di Paisiello.

"Arrivederci Gino. Sei stato un vero punto di riferimento nella mia vita. Il Maestro che tutti dovrebbero avere. Dicevi: 'Non esistono coreografie impossibili. Mi potrai chiedere di modificarle solo dopo averle provate allo sfinimento'.Avevi sempre ragione tu". Così su Twitter Lorella Cuccarini ricorda il regista e coreografo. Come la Cuccarini, anche il cantante e attore Gianluca Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, si è affidato a un tweet per ricordarlo: "Ti ho conosciuto quando ero bambino. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con te... e tanto ho imparato! Eri il più bravo di tutti! Ciao Gino".