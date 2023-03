Morto "Killer Salvo", il re delle notti (e delle discoteche) di Milano

Il suo nome, la sua lista erano garanzia. Con "lista killer" si aprivano tutte le porte. E non poteva essere altrimenti perché lui era il re delle notti e delle discoteche di Milano. È morto lunedì, all'età di 70 anni, Salvatore Quattrocchi, anche se ormai il suo nome era "killer Salvo".

Perché è con quel nome che il 70enne, siciliano di nascita ma milanese d'adozione, era diventato il "buttadentro" più famoso della città, al Plastic prima all'Amnesia dopo. Alto, magro, con i capelli biondi spesso a cresta, il soprannome "Killer" lo aveva guadagnato proprio dalla grande scritta che campeggia sul locale di via Gargano. Ma non solo. Perché "killer" lo era anche nella selezione alla porta, lui che quel ruolo lo ha praticamente inventato.

"Con il cuore colmo di tristezza e dolore condividiamo con voi la notizia della perdita di un grande amico, membro della famiglia Amnesia Milano da moltissimi anni e assoluta istituzione della nightlife milanese", il ricordo della discoteca. "Killer Salvo grazie per la tua gentilezza, il tuo entusiasmo, la tua passione e la storia che hai rappresentato per decenni. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace caro Salvo. Ti porteremo nel cuore. #listakiller per sempre", il commiato del locale.