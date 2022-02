Morto Luigi De Pedys: 'inventò' a Milano il cinema a luci rosse

"Luigi (ma in tanti lo chiamavamo Gino) De Pedys oggi non è più con noi e con lui se ne va un protagonista della storia del cinema". Così lo storico esercente lombardo Paolo Protti ha annunciato la scomparsa del produttore De Pedys che proprio a Milano aveva aperto il primo cinema a luci rosse d'Italia.

"I giornali lo ricordano per il primo cinema a luci rosse a Milano ma in realtà fu ben altro - continua Protti in un lungo post -. Fu esercente e distributore importantissimo e appassionato. Fu mio concorrente di piazza ostico ma leale e con lui ebbi sempre un bellissimo rapporto: avversari ma con stima reciproca. (...) Ciao Luigi,ti abbraccio".

Chi era Luigi De Pedys

Morto a Milano a 94 anni, De Pedys fu proprietario e gestore di molte sale cinematografiche in città - Manzoni, Apollo, Pasquirolo, Orfeo, Arti, Splendor e Majestic - oltre che distributore e co-produttore di film, tra cui 'Lo chiamavano Trinità' con Terence Hill e Bud Spencer, 'Il federale' con Ugo Tognazzi e 'Ecce bombo' di Nanni Moretti.

Nel 1977 mettendo tanto di lampeggiante rosso dei pompieri all'entrata (per avvertire il pubblico del contenuto spinto), trasformò il cinema Majestic di via Lambro, Porta Venezia, nella prima sala 'hard' d'Italia, riscuotendo un enorme successo. "Era stata una provocazione - aveva spiegato De Pedys, che mollò questo settore dopo pochi mesi - volevo dedicarmi solo al vero cinema". Nel frattempo, intanto, nel capoluogo lombardo come anche nel resto d'Italia, le sale a luci rosse si erano moltiplicate, registrando un vero e proprio boom.