È morto Mario Bettini, presidente di Casartigiani Lombardia. Avrebbe compiuto 90 anni il primo settembre. Nella sua carriera, tra le altre cose, aveva anche ricoperto il ruolo politico di segretario cittadino della Dc a Crema. Negli ultimi trenta anni, poi, l'impegno in Casartigiani dove era stato nominato vicepresidente nazionale e per i suoi meriti anche presidente a vita, carica durata soltanto due anni.

"Questa volta è molto dura ma ci dobbiamo fare coraggio" si legge in una nota di Casartigiani Lombardia. "Mario era molto più di un collega, di un amico, - prosegue il comunicato - era la nostra coscienza critica, quella che ha portato Casartigiani ad alti livelli, tra altezza e umiltà che è il giusto compendio di una vita dedicata ad un ideale, l'ideale artigiano". A dicembre, sottolineano dall'associazione, era anche prevista una giornata dedicata proprio a Bettini.

"Apprendo ora la notizia della scomparsa di Mario Bettini, presidente di Casartigiani Lombardia. Il mio ricordo va alla sua dedizione al mondo artigiano, alla sua passionale difesa degli artigiani e alla sua gentile signorilità. Ogni suo gesto è stato per me fonte educativa. Riposa in pace caro presidente" commenta l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia Guido Guidesi rivolgendo le sue condoglianze alla famiglia e all'associazione.

Bettini era ricoverato da qualche giorno per dei controlli generali. Sarebbe morto, però, per un arresto cardiaco improvviso.