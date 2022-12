È morto Mauro Sabbione dei Matia Bazar e dei Litfiba

Mauro Sabbione, pianista e compositore, noto per essere stato componente dei Maria Bazar dal 1981 al 1984, dando un contributo decisivo al periodo elettronico della band, e poi anche tastierista dei Litfiba, è morto mercoledì sera a Milano all'età di 65 anni. L'artista, nato a Genova il 17 aprile del 1957, si era gravemente ammalato nell'ultimo anno.

Sabbione, che con i Matia Bazar era stato protagonista al festival di Sanremo del 1983 con 'Vacanze romane', brano che vinse il Premio della Critica, negli ultimi anni si era reinvetato critico musicale curande le pagelle del Festival per l'Adnkronos, in una rubrica che aveva accettato di intitolare con grande autoironia 'Il fu Matia Bazar'. Uomo solare, la cui creatività e curiosità non conosceva limiti, l'artista lascia la moglie Simona Greco e le due figlie, avute da un precedente matrimonio, Zoe e Morgana.

Con i Litfiba - lo storico grupp di Piero Pelù -, Sabbione aveva partecipato alle incisioni di El diablo, Live on Line, Insidia. Aveva collaborato come arrangiatore e produttore con molti altri gruppi italiani come i Modà Diaframma, Violet Eves, Diskanto, Stellerranti, Garbo, Belzer, Mirage.