Morto il papà di Roberto Burioni

Lutto per Roberto Burioni. Domenica è morto Gaetano Burioni, 93 anni, padre del docente di Microbiologia e Virologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Ad annunciarlo è stato lo stesso dottore con un post sui social: "Alle soglie dei 94 anni - ha scritto - questa mattina si è spento serenamente mio padre Gaetano, dopo una vita lunga piena di sacrifici, affetto e dedizione".

Il 93enne era ricoverato proprio al San Raffaele. Nato nel 1929 a Casteldelci, in provincia di Rimini, Gaetano Burioni si era laureato in medicina all'università di Modena, specializzandosi in Pediatria e in Igiene all’Università di Pisa. Per trenta anni, dal 1969 al 2000, era stato medico di famiglia a Fermignano, nel Pesarese.

La redazione di "Che Tempo che Fa" su Twitter ha pubblicato un messaggio di cordoglio: "Siamo vicini al prof Roberto Burioni e alla sua famiglia per la grave perdita che lo ha colpito. Da tutti noi le più sincere condoglianze".