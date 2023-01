Muore in ospedale dopo essere stato abbandonato per 26 ore in pronto soccorso

È morto a 87 dopo 26 ore abbandonato su una barella del pronto soccorso del Sacco, uno dei migliori ospedali di Milano. Tanto ha dovuto aspettare Antonio Paladini affinché si liberasse un posto nel reparto di malattie infettive. La storia è stata resa nota da suo figlio, Luca Paladini, attivista del movimento Lgbt I Sentinelli e candidato alla regione con la lista civica di Pierfrancesco Majorino.

"Io vorrei tanto non buttarci i fatti miei dentro questa campagna elettorale ma da ieri faccio ancora più fatica - aveva scritto sulla pagina Facebook di Paladini -. Sono 25 ore che mio padre è in un lettino di un PS in uno degli ospedali pubblici più conosciuti di Milano. Ottantasette anni, fragilissimo, con una quantità di patologie infinita, incapace di poter raccontare il suo stato per la demenza senile e lasciato in una corsia di un Pronto soccorso perché non ci sono posti. 'Vada a casa perché è inutile che sta qui, le faremo sapere noi'. Sto consumando il numero di telefono. Ieri tre minuti per dirmi che 'il quadro è in evoluzione e bisogna aspettare'.Stamattina solo chiamate a vuoto. Io al momento neanche so se mio padre è vivo. Parlatemi ancora di eccellenza della sanità lombarda e esco matto sul serio".

Paladini è tornato al pronto soccorso il giorno dopo. "Ho dovuto insistere per vederlo, perché avevano tanti casi da gestire contemporaneamente - ha raccontato. Me lo sono ritrovato in mezzo a una fila di barelle che correva lungo tre corridoi, era irriconoscibile rispetto a quando l'avevo portato: praticamente un cadavere. A quel punto ho fermato una infermiera, poi un'altra, e me l'hanno spostato, dopo molte insistenze in altra area del Pronto soccorso, quella per le emergenze, dove era molto più monitorato. Io non so se in quelle 26 ore sia stato abbandonato a se stesso, so solo che alla sera me l'hanno spostato nel reparto infettivi e lì è morto. Ma in quel buco di 26 ore che cosa è sucessso? Perché ho dovuto battere i pugni per farlo spostare in una parte del Pronto soccorso dove c'era maggiore assistenza?".

Quando si è liberato un posto in reaparto per l'87enne non c'era quasi più niente da fare. "L'ultimo giorno, in reparto, devo dire che l'hanno curato con attenzione, c'era un atteggiamento molto rispettoso - ha aggiunto Luca Paladini -. Lì c'era un'assistenza degna di questo nome, ha avuto una morte dignitosa, quella che rischiava di non poter fare in quel pronto soccorso".

La tragedia privata si mescola con l'aspetto politico della vicenda. "Io denuncio questa emergenza che riguarda la sanità lombarda, Il Covid non ha generato nessun tipo di azione per rinforzare i Pronto soccorso. Non sono state adottate misure per contenere l'ondata crescente dei pazienti che si riversano nei Pronto soccorso e lì restano perché il personale, pur facendosi in quattro, non basta a far fronte a tutte le urgenze. Le Case di comunità non sono mai veramente entrate in funzione, sono scatole vuote. I medici di base sono costretti a fare i burocrati con 1.800 pazienti a testa, possono solo dare ricette, passare carte. E' tutto il modello sanitario di Regione Lombardia che non funziona. I Pronto soccorso sono il terminale di un modello che deve essere completamente ripensato, come per altro gli stessi medici e infermieri dneunciano da anni, senza che nessuno prenda provvedimenti".