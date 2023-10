È morto il "Babbo Natale" di Rho

Rho dice addio al suo "Babbo Natale". Si è spento il pomeriggio del 17 ottobre 2023 all’ospedale di Rho Raffaele Marano, grafico pubblicitario, fotografo appassionato e molto attivo nel mondo dell’associazionismo locale. Aveva 81 anni. Il Comune di Rho gli aveva riconosciuto l’onorificenza civica nel corso dell’ultima festa della Repubblica, il 2 giugno 2023. "Per la sua poliedrica attività artistica nei campi della pittura, della fotografia e della grafica, che ha svolto con generosità e attenzione particolare all'ambiente e alla pace e per aver promosso e coordinato apprezzati eventi artistici e culturali che hanno coinvolto i cittadini rhodensi di ogni età", la motivazione.

Fondatore dello Studio Marano, portato avanti insieme con il figlio Filippo, Raffaele Marano è stato tra le colonne dei Lions e degli Amici del Pomero, tra i fondatori del Maggio Rodense e tra i promotori della Fiera di Rho. Collaborava con Progetto Anna, per le raccolte di fondi a favore di un ospedale pediatrico in Guinea Bissau, e in vista di ogni Natale vestiva i panni di Babbo Natale, presentandosi sorridente a portare doni ai bambini ricoverati in Pediatria all’ospedale cittadino. La sua folta barba bianca lo rendeva molto somigliante all’immagine tipica di Babbo Natale e lui ci ha sempre giocato, rendendosi disponibile per iniziative benefiche, anche nelle scuole.

Importante il suo impegno sul fronte ambientale: tante le pubblicazioni dedicate alla lotta contro l’inquinamento. Anche sul tema della pace ha realizzato molti quadri e grafiche, ben noti a tutti i rhodensi. Nel 2003 curò le grafiche di una pubblicazione voluta dall’Aper presieduta da Renato Volonté dedicata alle storie delle imprese e dei negozi cittadini con oltre 50 anni di vita.

“Raffaele Marano ha contribuito su più fronti alla vita della comunità cittadina di Rho - il ricordo del sindaco Andrea Orlandi -. Ha sempre coltivato con passione il suo impegno in difesa dell’ambiente e della pace, si è distinto per generosità nei confronti degli ultimi e dei più deboli. L’onorificenza civica che gli abbiamo voluto conferire in giugno ricorda il suo impegno sociale, politico e artistico. Mentre porgiamo come Amministrazione le più sentite condoglianze alla famiglia, lo ricordiamo con il suo abituale sorriso, pronto ad affrontare nuove iniziative con quella sua barba bianca che lo faceva tanto assomigliare a Babbo Natale".